Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

নান্দাইলে দ্রুতগতির বাসের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু, ফিঙ্গারপ্রিন্টে পরিচয় শনাক্ত

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
নান্দাইলে দ্রুতগতির বাসের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু, ফিঙ্গারপ্রিন্টে পরিচয় শনাক্ত
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের নান্দাইলে শালবন পরিবহনের একটি দ্রুতগামী বাসের ধাক্কায় মোছা. আছিয়া খাতুন (৬৩) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে নান্দাইল-কানুরামপুর-ত্রিশাল সড়কের চরবেতাগৈর ইউনিয়নের মাইজপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস তাঁকে উদ্ধার করে নান্দাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আজ বুধবার সকালে নান্দাইল মডেল থানা-পুলিশ ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে নিহতের পরিচয় শনাক্ত করে। নিহত আছিয়া খাতুন কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ব্রাহ্মণ কচুরী গ্রামের জজ মিয়ার মেয়ে।

স্থানীয় মোখলেছুর রহমান জানান, ত্রিশাল থেকে কানুরামপুরগামী শালবন পরিবহনের বাসটি মাইজপাড়া এলাকায় মহিলাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় তাঁকে উদ্ধার করে নান্দাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

নান্দাইল মডেল থানার তদন্ত কর্মকর্তা মোজাহিদুল ইসলাম জানান, ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তবে তিনি কোথায় ও কী কারণে যাচ্ছিলেন, তা জানা যায়নি। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলানান্দাইলনিহতসড়ক দুর্ঘটনাময়মনসিংহ বিভাগ
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