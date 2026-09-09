Ajker Patrika
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যশোর

আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস /আত্মহত্যায় শীর্ষে যশোর, চেষ্টা গড়ে সাতজনের

  • আত্মহত্যার চেষ্টাকারীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের প্রায় দ্বিগুণ।
  • আর্থিক টানাপোড়েন এবং চাওয়া-পাওয়ার ফারাক আত্মহত্যার প্রধান কারণ।
  • ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা সবচেয়ে বেশি।
  • কাউন্সেলিং সেন্টার থাকলেও আগ্রহ কম।
জাহিদ হাসান, যশোর
আত্মহত্যায় শীর্ষে যশোর, চেষ্টা গড়ে সাতজনের

২৫ বছর বয়সী সাকিন হোসেন কাজ করতেন যশোরের স্থানীয় দৈনিক সুবর্ণভূমি ও স্যাটেলাইট গ্রিন টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি হিসেবে। তাঁর প্রাণচাঞ্চল্যের আড়ালে যে একবুক অভিমান আর মানসিক যন্ত্রণা লুকিয়ে ছিল, তা হয়তো টের পায়নি কেউ। গত ১৬ জুলাই রাতে নিজ বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে চিরতরে বিদায় নেন তরুণ উদীয়মান এই সাংবাদিক। মৃত্যুর আগে ‘বিদায় পৃথিবী’ লিখে ফেসবুকে স্ট্যাটাসও দিয়েছিলেন তিনি।

হতদরিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সাকিনের এমন বিদায়ে তাঁর বৃদ্ধ মা-বাবাকে ঠেলে দিয়েছে এক অথৈ সাগরে। স্বজনেরা জানান, পারিবারিক নানা সমস্যায় মানসিক সংকটে ভুগছিলেন সাকিন।

যশোরের গণমাধ্যম অঙ্গনের পরিচিত মুখ সাকিন এখন শুধুই স্মৃতি হলেও ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল অভয়নগর উপজেলার ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরীর। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে এসএসসি পরীক্ষায় খারাপ ফলের জেরে মা-বাবার বকুনি খেয়ে কীটনাশক পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে। দ্রুত তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করানো হয়। পাঁচ দিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ওঠে সে।

সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত ছয় বছরে (২০২০-২৫) যশোরে ১৪ হাজার ৫১৬ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩৪৪ জনের। প্রতিদিন গড়ে সাতজন আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

স্বাস্থ্য বিভাগের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জেলায় আত্মহত্যার চেষ্টাকারীদের মধ্যে পুরুষ ৫ হাজার ৯০ এবং নারী ৯ হাজার ৬৬ জন। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ১১৭ পুরুষ এবং ২২৭ জন নারী। পারিবারিক কলহ, কর্মক্ষেত্রে হতাশাসহ নানা কারণে গলায় ফাঁস ও বিষপানে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শান্ত ও উর্বর জেলা হিসেবে পরিচিত যশোরেই যেন নীরবে ডালপালা মেলছে এক গভীর অশান্তি। সম্পর্কের বিষণ্নতা আর সামাজিক চাপের মুখে ঘরে ঘরে বাড়ছে মানসিক রোগীর সংখ্যা, যার চূড়ান্ত পরিণতি গিয়ে ঠেকছে আত্মহত্যায়। তবে আত্মহত্যার এই চিত্র প্রতিনিয়ত ঊর্ধ্বমুখী হলেও তা প্রতিরোধে নেই কোনো স্থায়ী কার্যকর উদ্যোগ। অভিযোগ, প্রতিবছর ১০ সেপ্টেম্বর ‘বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস’ এলে র‍্যালি আর আলোচনা সভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে সব আয়োজন। বছরজুড়ে মানুষের জন্য মিলছে না কোনো মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কিংবা পেশাদার কাউন্সেলিংয়ের সুযোগ।

যশোর সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হামিদুল হক বলেন, ‘নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা (অ্যানোমিক সুইসাইড) প্রবণতা বেড়েছে সমাজে। চাওয়া-পাওয়া ও প্রাপ্তির মধ্যে যখন বড় ধরনের পার্থক্য তৈরি হয়, তখন মানুষের মনে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। মনে চাপ তৈরি হয়। এ নৈরাজ্য থেকে মানুষ আত্মহত্যা করে। বস্তু ও অবস্তুগত চাওয়া-পাওয়ার পার্থক্যে মনে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়। অনুভূতিগুলো মনের মধ্যে আটকে থাকছে। মানুষ যখন জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না, তখন আত্মহত্যা করে। এটি রোধে পারিবারিক, সামাজিক সচেতনতা দরকার। শুধু দিবস ঘিরেই এই সমস্যা সমাধান হবে না।’

ফাঁসের ঘটনা বেশি

পুলিশের বিবরণীতে ফাঁস, বিষপান, গায়ে আগুন, রেললাইনে ঝাঁপ ও অন্যান্য—এই পাঁচভাবে আত্মহত্যার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘটছে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা। এরপর বিষপানে। মামলার হিসাবে দেখা যায়, গত ছয় বছরে জেলায় ১ হাজার ৪৫৪টি মামলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) তথ্যমতে, যা দেশে শীর্ষে। এরপর বেশি মামলা হয়েছে ঢাকা জেলায়, ১ হাজার ৪০২টি। তৃতীয় স্থানে আছে কুমিল্লা। সেখানে মামলার সংখ্যা ১ হাজার ২৮৮।

কাউন্সেলিং সেন্টার থাকলেও আগ্রহ কম

স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, আত্মহত্যার কারণ মূলত মানসিক বিপর্যয়। কিছু মানসিক রোগ আত্মহত্যার পেছনে কাজ করে। মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দেশের ১০টি জেলায় হাসপাতালে বিশেষ কর্নার ‘মনের বাড়ি’ উদ্বোধন করা হয়। ২০২৪ সালে যশোরের মনিরামপুর ও চৌগাছায় এই কর্নার চালু করা হলেও সেখানে চিকিৎসা নেওয়ার প্রবণতা কম।

যশোরের সিভিল সার্জন মাসুদ রানা বলেন, যশোর-ঝিনাইদহ অঞ্চলে পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি, আর্থিক টানাপোড়েন এবং চাওয়া-পাওয়ার ফারাক আত্মহত্যার প্রধান কারণ। বর্তমান তরুণ প্রজন্ম আবেগপ্রবণ হওয়ায় প্রত্যাশা পূরণ না হলে অনেকে চরম সিদ্ধান্ত নেন। তরুণ-তরুণীদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি।

সিভিল সার্জন বলেন, হাসপাতালগুলোতে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সংখ্যা কম হওয়ায় বিদ্যমান চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে উপজেলা পর্যায়ে মানসিক রোগীদের জন্য সেবা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। মানসিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য আগে চালু থাকা টেলিমেডিসিন সেবা নানা কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় চালুর বিষয়ে সরকার ভাবছে।

বিষয়:

যশোরখুলনা বিভাগছাপা সংস্করণআত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবসস্বাস্থ্য
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