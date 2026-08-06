Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় জাককানইবির সাবেক শিক্ষার্থীর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি  
মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় জাককানইবির সাবেক শিক্ষার্থীর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু
নিহত সানজিদ হোসাইন পলিং। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ত্রিশালে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত সানজিদ হোসাইন পলিং মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহত সানজিদ হোসাইন উপজেলার মঠবাড়ী ইউনিয়নের অলহরী খারহর গ্রামের দেলোয়ার হোসেন বাবুলের ছেলে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাককানইবি) থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ছিলেন।

পরিবার ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন মসজিদ এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সানজিদ হোসাইন গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ত্রিশাল ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

ত্রিশাল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কর্মকর্তা সাদিকুর রহমান জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। তাঁর ঠোঁট ও নাকে গুরুতর আঘাত ছিল এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহাম্মদ বলেন, এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় তাঁদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মোটরসাইকেলটি ফায়ার সার্ভিসের হেফাজতে রয়েছে।

বিষয়:

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