দেবীগঞ্জে মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে ডুবে কৃষকের মৃত্যু

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে ছাতনাই নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে সুরুজ্জামাল (৪৭) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার দেবীডুবা ইউনিয়নের টাকাহারা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছাতনাই নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
নিহত সুরুজ্জামাল ওই এলাকার মৃত আবুল হোসেনের ছেলে। তিনি পেশায় একজন কৃষক ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বেলা ১১টার দিকে সুরুজ্জামাল ছাতনাই নদীতে জাল নিয়ে মাছ ধরতে যান। এ সময় নদীতে থাকা স্রোতে তিনি ভেসে যান এবং তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হন। পরে বিকেল ৫টার দিকে স্থানীয় এক ব্যক্তি নদীতে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে আটকে থাকা তাঁর মরদেহ দেখতে পান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা মরদেহটি উদ্ধার করেন।
দেবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু মুসা বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। তদন্ত শেষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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