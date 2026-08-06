Ajker Patrika
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খুলনা

ধর্ষণ মামলায় দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
ধর্ষণ মামলায় দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীর দৌলতপুরে ১৪ বছরের কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের দুই লাখ টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে খুলনার শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মুহাম্মদ আকরাম হোসেন এ রায় ঘোষণা করেন।

রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ওই আদালতের বেঞ্চ সহকারী ইকবাল মাহমুদ।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন দৌলতপুর থানার কুলিবাগান রেল কলোনি বস্তি রশিদের বাড়ির ভাড়াটিয়া হিরু ও একই বস্তির বাসিন্দা নজু খাঁ। রায় ঘোষণার পর তাঁদের আদালত থেকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

আদালত সূত্র জানায়, ভিকটিম স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। ২০১৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি দুপুরে ধর্ষণের শিকার হয়। ঘটনার চার দিন পর কিশোরীর মা বাদী হয়ে দৌলতপুর থানায় নজু খাঁ ও হিরুর নাম উল্লেখ করে মামলা করেন।

একই বছরের ৩০ জুন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট থানার এসআই শফিকুল ইসলাম উল্লিখিত দুজনকে আসামি করে আদালতে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

২০১৪ সালের ২১ জানুয়ারি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে তাঁদের দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গঠন করা হয়। শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টির পর ৯ কার্য দিবসে এ মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়।

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