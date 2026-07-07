হালুয়াঘাটে ২০ লাখ টাকা মূল্যের চায়না দুয়ারি ও কারেন্ট জাল জব্দ, অর্থদণ্ড-জেল

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে একটি দোকানের গুদামে অভিযান চালিয়ে অবৈধ চায়না দুয়ারি ও কারেন্ট জাল জব্দের পর ধ্বংস করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার ধারা বাজারে অভিযানটি পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফয়সাল আহমেদ। তাঁকে সহযোগিতা করেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শতাব্দী রায়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার ধারা বাজার এলাকায় সুজন মিয়ার গুদামে অভিযান চালানো হয়। গুদামটি থেকে ৮ হাজার মিটার অবৈধ চায়না দুয়ারি ও ১৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দের পর পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। জব্দ ওই জালের মূল্য প্রায় ২০ লাখ টাকা।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফয়সাল আহমেদ বলেন, অবৈধ জাল মজুত রাখার অপরাধে ওই গুদামের মালিককে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
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