লুটপাটে শেষ ৫ কোটির প্রকল্প: ইউএনও-উপজেলা প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শুনানি কাল

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে শতাধিক প্রকল্পে লুটপাটের অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখা দিতে সাবেক উপজেলা প্রকৌশলী আয়েশা আখতার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সারমিনা সাত্তারকে শুনানিতে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল রোববার (১০ আগস্ট) শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ময়মনসিংহ স্থানীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক লুৎফুন নাহারের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বশরীরে হাজির হয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. এরশাদুল আহমেদকেও শুনানিতে অংশ নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।
বর্তমানে সারমিনা সাত্তার নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন, আয়েশা আখতার হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত এবং মো. এরশাদুল আহমেদ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ে ব্যবস্থাপক (সিনিয়র সহকারী সচিব) হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ৫ কোটির বেশি টাকায় নেওয়া শতাধিক প্রকল্পে লুটপাটের অভিযোগ নিয়ে গত ১৯ এপ্রিল সংবাদ প্রকাশ করে দৈনিক আজকের পত্রিকা।
সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) ময়মনসিংহ মহানগর শাখার সহ-সভাপতি তৌহিদুজ্জামান ছোটন বলেন, অনিয়ম নিয়ে সংবাদের পর অভিযুক্তদের ডাকা হচ্ছে; এটা ভালো একটি উদ্যোগ। যদিও শেষ পর্যন্ত গিয়ে বিচার হয় না বললেই চলে। তবে ময়মনসিংহের প্রশাসন যদি সত্যতা পায় আর অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিচারের আওতায় আনে তাহলে অন্তত হলেও একটি দৃষ্টান্তস্থাপন হবে। অন্য কর্মকর্তারা দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হবে।
জানতে চাইলে বর্তমানে আজমিরীগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলীর দায়িত্বে থাকা আয়েশা আখতার বলেন, তদন্ত শুনানির চিঠি পেয়েছি। দেখি কি করি। আগে তো আপনারা আমার পুরো বক্তব্য না শুনেই সংবাদ প্রচার করেছেন। একটু সময় নিয়ে তা করা যেত।
অন্যদিকে বর্তমানে নান্দাইলের ইউএনওর দায়িত্বে থাকা সারমিনা বলেন, আমি একটি চিঠি পেয়েছি। আগামী ১০ আগস্ট স্বশরীরে হাজির হয়ে স্বপক্ষের যুক্তি তুলে ধরবো। দোয়া রাখিয়েন।
ময়মনসিংহ স্থানীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক লুৎফুন নাহার বলেন, প্রকল্পে অনিয়মের বিষয়টি সামনে আসায় বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের নির্দেশে নোটিশের মাধ্যমে অভিযুক্তদের নিয়ে ১০ আগস্ট শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। তাদেরকে সমস্ত প্রমাণাদিও সঙ্গে আনতে বলা হয়েছে। তাদের কথা শুনে উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করা হবে। পরে তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
