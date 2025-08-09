Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

নাটোরে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফের অনুষ্ঠান বয়কট বিএনপির

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটোরে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফের স্টেডিয়াম উদ্বোধন অনুষ্ঠান বর্জন নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন জেলা বিএনপি নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নাটোরে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফের স্টেডিয়াম উদ্বোধন অনুষ্ঠান বর্জন নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন জেলা বিএনপি নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ায় দেশের ১৪টি উপজেলা স্টেডিয়াম উদ্বোধন অনুষ্ঠান বর্জন করেছে নাটোর জেলা বিএনপি। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের অপমান করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির নেতারা। নাটোরের উপজেলা স্টেডিয়ামটি জেলা ছাত্রদলের প্রয়াত নেতা সাইফুজ্জামান সুজনের নামে নামকরণের দাবি জানিয়ে আসছিল জেলা বিএনপি।

আজ শনিবার (৯ আগস্ট) বেলা ১১টায় নাটোর শহরের কানাইখালী এলাকায় নবনির্মিত উপজেলা স্টেডিয়াম উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুর পর এ ঘটনা ঘটে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৩ সালে নবনির্মিত উপজেলা স্টেডিয়াম এলাকায় আওয়ামী লীগ-বিএনপির সংঘর্ষে নিহত হন জেলা ছাত্রদলের তৎকালীন সহসভাপতি সাইফুজ্জামান সুজন। গত বছরের ৫ আগস্টের পর স্টেডিয়ামটি নির্মাণকালীন জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে স্টেডিয়ামটি সাইফুজ্জামান সুজনের নামে করার দাবি জানানো হয়। চলতি আগস্টের শুরুতে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার নাটোরে কর্মসূচি নির্ধারিত হওয়ার পর থেকে জেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা স্টেডিয়ামের আশপাশের এলাকায় ব্যানার-ফেস্টুন টানিয়ে সাইফুজ্জামান সুজনের নামে স্টেডিয়াম করার দাবি তুলে ধরেন।

আজ শনিবার সকাল ১০.৪৫ মিনিটে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া স্টেডিয়াম উদ্বোধনে উপস্থিত হলে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহিম নেওয়াজের নেতৃত্বে বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির নেতারা স্টেডিয়ামে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু নিরাপত্তার কথা বলে তাঁদের সেখানে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় ফিরে যান তাঁরা।

জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান খান বাবুল চৌধুরী বলেন, ‘আমরা আজকের ঘটনায় চূড়ান্ত অসম্মানিত হয়েছি। আমরা অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করে চলে এসেছি। আমরা কোনো অন্যায় দাবি নিয়ে আসিনি যে উপদেষ্টা সাহেব আমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না।’

জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, ‘আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমরা নেতা-কর্মীদের নিয়ে এখানে এসেছিলাম স্টেডিয়ামটি আমাদের প্রয়াত কর্মী শহীদ সুজনের নামে নামকরণের প্রস্তাব নিয়ে। অথচ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ইনচার্জ আমাদের সেখানে প্রবেশ করতে বাধা দেন।

এ ব্যাপারে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ইনচার্জ হাসিবুর রহমানের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। একইভাবে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

বিষয়:

নাটোররাজশাহী বিভাগনাটোর সদরউপদেষ্টাআসিফ মাহমুদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ‘দমন-পীড়নে’ ২০২ শিক্ষকের উদ্বেগ

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত

নির্বাচনের আগে এসআই-এএসআইদের ব্যক্তিগত তথ্য তালাশে পুলিশ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

সম্পর্কিত

বিয়ের আশ্বাসে বাড়িতে এনে নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, প্রেমিকসহ গ্রেপ্তার ২

বিয়ের আশ্বাসে বাড়িতে এনে নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, প্রেমিকসহ গ্রেপ্তার ২

মহাখালী ফ্লাইওভারের ডিভাইডারে প্রাইভেটকারের ধাক্কা, দুই ভাই নিহত

মহাখালী ফ্লাইওভারের ডিভাইডারে প্রাইভেটকারের ধাক্কা, দুই ভাই নিহত

আওয়ামী লীগকে পেয়ারের সংগঠন মানা দল পিআর পদ্ধতি চায়: শামসুজ্জামান দুদু

আওয়ামী লীগকে পেয়ারের সংগঠন মানা দল পিআর পদ্ধতি চায়: শামসুজ্জামান দুদু

নাটোরে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফের অনুষ্ঠান বয়কট বিএনপির

নাটোরে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফের অনুষ্ঠান বয়কট বিএনপির