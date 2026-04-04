কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন দুই প্রতিমন্ত্রী

জাককানইবি প্রতিনিধি 
দুই প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম ও ইয়াসের খান চৌধুরীকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী।

আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় গেট-সংলগ্ন এলাকায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্থাপিত নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর, বটতলাসহ বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন তাঁরা। এ সময় সঙ্গে ছিলেন ময়মনসিংহ-৭ (ত্রিশাল) আসনের সংসদ সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য মাহবুবুর রহমান লিটন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে অতিথিদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। পরিদর্শন শেষে উপাচার্যের দপ্তর-সংলগ্ন কনফারেন্স কক্ষে অতিথিদের সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়। এ সময় পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তরের পরিচালক মো. হাফিজুর রহমান প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, একাডেমিক কার্যক্রম এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনায় উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা কামনা করলে প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম এবং প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

এই সময় সংসদ সদস্য মাহবুবুর রহমান লিটন বলেন, ‘আমরা দুজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিমন্ত্রীকে অল্প সময়ের জন্য হলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শনে আনতে পেরেছি। ভবিষ্যতে আরও বড় কোনো আয়োজনে তাঁদের অতিথি হিসেবে আনার চেষ্টা থাকবে।’

এই সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইমদাদুল হুদা, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. এ এইচ এম কামাল, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. বখতিয়ার উদ্দিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সাখাওয়াত হোসেন সরকার, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মো. মিজানুর রহমানসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, দপ্তরপ্রধান, প্রক্টর, প্রভোস্ট, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা।

