পাথরঘাটায় জেলের জালে ধরা পড়ল ড্রোনসদৃশ রহস্যময় বস্তু

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সময় বরগুনার পাথরঘাটায় জেলের জালে ড্রোনসদৃশ একটি রহস্যময় বস্তু আটকা পড়েছে। অস্বাভাবিক আকৃতির লাল রঙের বস্তুটি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক কৌতূহল ও আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে।
গতকাল রোববার বিকেল ৪টার দিকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সময় এ ঘটনা ঘটে। সোমবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন পাথরঘাটা থানা-পুলিশের মোবাইল ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ সোহান।
স্থানীয় জেলে মিরাজ হোসেন জানান, পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানী ইউনিয়নের খলিফার হাট এলাকার একটি মাছ ধরার ট্রলার বঙ্গোপসাগরসংলগ্ন বলেশ্বর নদের মোহনায় জাল তুলছিল। এ সময় বিমানের আকৃতির একটি অজ্ঞাত বস্তু জালে আটকা পড়ে। বস্তুটির সঙ্গে ডানা ও পাখার মতো অংশ ছিল। জালে পেঁচিয়ে যাওয়ায় সেটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পানিতে পড়ে যায়। পরে জেলেরা সেটি উদ্ধার করে সোমবার সকালে পাথরঘাটায় নিয়ে আসেন।
এরপর জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে বিষয়টি জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তুটি নিজেদের হেফাজতে নেয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, বস্তুটি লম্বাটে, উজ্জ্বল লাল রঙের এবং দেখতে অনেকটা ছোট আকারের বিমানের মতো। তবে এটি কোথা থেকে এসেছে বা কী কাজে ব্যবহৃত হতো, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
স্থানীয়দের কেউ কেউ ধারণা করছেন, এটি সমুদ্রের তলদেশে জরিপ বা গবেষণার কাজে ব্যবহৃত কোনো স্বয়ংক্রিয় ড্রোন বা বিশেষ যন্ত্র হতে পারে। আবার অনেকে এটিকে বিদেশি গবেষণা কিংবা সামরিক কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেও মনে করছেন। তবে এসব বিষয়ে কোনো সরকারি সূত্র এখনো নিশ্চিত তথ্য দেয়নি।
এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি ওসি (তদন্ত)। তবে এসআই মোহাম্মদ সোহান জানান, জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পাওয়ার পর রহস্যময় বস্তুটি উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত চলছে।
সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারী কামাল উদ্দিনের (৫০) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরের দিকে সুপ্রিম কোর্টের বিজয় একাত্তর ভবনের একটি বাথরুমের পেছন থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গলায় রশি লাগানো অবস্থায় তাঁর লাশ ঝোলানো ছিল। পরে খবর পেয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন ও পুলিশ গিয়ে...২ মিনিট আগে
যশোরের মনিরামপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। নিহতদের একজন মেহেদী হাসান জনি (২২)। যিনি আজ সোমবার ঢাকার বিমানবন্দরে নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। অপরজন রাকিব হোসেন (২২)। যিনি কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি একটি ওষুধের দোকানে কাজ শিখছিলেন। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরের ফয়’স লেক প্রবেশমুখে অবস্থিত একটি আবাসিক হোটেল থেকে মোহাম্মদ রিপন ও সোনিয়া নামে এক দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (১ জুন) বেলা ১১টার দিকে খুলশী থানাধীন এলাকাটি থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১১ মিনিট আগে
রোববার দিবাগত রাতে উপজেলার বালারহাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েকজন বন্ধু একসঙ্গে দেশীয় মদ পান করার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয় এবং একজনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।১১ মিনিট আগে