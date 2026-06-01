সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় গৌরীপুরের যুবক নিহত

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত ফারুক ইসলাম (৪৫) উপজেলার রামগোপালপুর ইউনিয়নের গুঁজিখা গ্রামের আব্দুল মজিদ ব্যাপারীর ছেলে।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ সময় সোমবার সকালে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।
দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবে কর্মরত ছিলেন ফারুক ইসলাম। তিনি পরিবারের পাশাপাশি এলাকার অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতেও ভূমিকা রেখেছিলেন। স্থানীয়দের কাছে তিনি একজন পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
নিহতের প্রতিবেশী আব্দুর রাজ্জাক জানান, প্রায় ১০ বছর ধরে সৌদি আরবে বসবাস করছিলেন ফারুক ইসলাম। এ সময় তিনি নিজের মেজো ছেলে মাহফুজুর রহমান, দুই ভাতিজাসহ কয়েকজনকে সৌদি আরবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। প্রায় তিন বছর আগে তিনি সর্বশেষ দেশে এসেছিলেন।
তিনি আরও বলেন, ফারুক ইসলাম দেশে ছুটিতে এলে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, মরদেহ দেশে আনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া চলছে।
