বাকৃবি শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের জব্বারের মোড়ে ঢাকাগামী হাওর এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে বিক্ষোভ করেন বাকৃবির শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা রেলপথ অবরোধ করেছেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থী এ এইচ এম হিমেল বেলা ২টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে হল ত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যানসহ ছয় দফার আলটিমেটাম দেন।

এ নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না আসায় ৪টার দিকে জব্বারের মোড় রেলপথ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

শিক্ষার্থীরা জানান, উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম ফজলুল হক ভূঁইয়াকে বেলা ২টার মধ্যে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়াসহ ছয় দফার আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছিল।

বেলা ২টার মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশনা প্রত্যাহার, হলগুলোতে সব সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে, প্রক্টরিয়াল বডিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ, হামলার ঘটনায় উপাচার্যকে প্রকাশ্যে ক্ষমা, হামলার সঙ্গে জড়িত শিক্ষক কৃষি অনুষদের আসাদুজ্জামান সরকার, তোফাজ্জল, শরীফ, রাফি, বজলুর রহমান মোল্লা, মনির, আশিকুর রহমান, কামরুজ্জামানসহ বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও কম্বাইন্ড ডিগ্রি অবিলম্বে দেওয়া। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না আসায় রেলপথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন বলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন।

পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থী মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘যৌক্তিক দাবিতে আমরা আন্দোলন করছি। বহিরাগতদের দিয়ে আমাদের ওপর হামলা করা হয়েছে। হামলার বিচার, হল ছাড়ার নির্দেশনা প্রত্যাহার ও কম্বাইন্ড ডিগ্রি চালু না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব। প্রশাসন এসে দাবি মেনে নিলেই আমরা অবরোধ তুলে নেব।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. আবদুল আলীম বলেন, প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে চেষ্টা করা হচ্ছে।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তার হোসেন বলেন, রেলপথ অবরোধের কারণে বিভিন্ন স্টেশনে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ও জামালপুর কমিউটার ট্রেন আটকা রয়েছে।

