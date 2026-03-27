বিএনপি জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছে: তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী বলেছেন, বিএনপি নির্বাচনের আগে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সে অনুযায়ী জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছে। এরই মধ্যে ফ্যামিলি কার্ড, খাল পুনঃখনন ও কৃষি কার্ডের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২৭ মার্চ) ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলায় প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা প্রাক্কলনে চারটি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
ইয়াসের খান চৌধুরী আরও বলেন, ‘সারা দেশের ন্যায় বিএনপি এবং আমার সংসদীয় আসন নান্দাইলে ভোটের আগে জনগণের কাছে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ শুরু হয়েছে। নান্দাইলের গুরুত্বপূর্ণ ৬০টি রাস্তা ও সেতু দ্রুতগতিতে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, খাল পুনঃখননসহ সব উন্নয়নের চাহিদা অনুযায়ী তালিকা করা হয়েছে। ইনশা আল্লাহ, পর্যায়ক্রমে সবগুলোই বিএনপি সরকারের আমলে বাস্তবায়ন করা হবে।’
আজ উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর-দত্তপুর সড়ক, রায়পাশা হাফিজিয়া মাদ্রাসা-জসধর শাহ্ মাজার সড়ক ও কপালহর-লংঙ্গারপাড় সড়ক সংস্কারকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও পশ্চিম দেউলডাংরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাতেমা জান্নাত, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুল মালেক বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান লিটন, যুগ্ম আহ্বায়ক বাবু পল্লব রায়, আবুল খায়ের বাবুল প্রমুখ।
মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে সুধীর বিশ্বাস (৫০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৭ মার্চ) সকালে পৌর শহরের আলালপুর রেললাইনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৮ মিনিট আগে
ছেলের বিরুদ্ধে গরু চুরির অভিযোগ তুলে মা-বাবাকে মারধর এবং অপমান সইতে না পেরে গৃহবধূর আত্মহত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে। জামালপুর সদর থানায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এই মামলা করেন মারা যাওয়া নারীর ছেলে সজীব। এতে ১০ জনকে আসামি করা হয়। মামলার পর সদর থানা-পুলিশ রাতেই২০ মিনিট আগে
বরগুনায় আমতলীতে সোহাগ হাওলাদার নামের এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। ভুক্তভোগীর স্ত্রী তানজিলা আক্তারের দাবি, মাদক কারবারিতে বাধা দেওয়ায় তাঁর স্বামীকে কুপিয়ে জখম করেছেন স্থানীয় অমিত মৃধা ও শিমুল মৃধা নামের দুই ভাই ও তাঁদের লোকজন।২৩ মিনিট আগে
যশোর-নড়াইল মহাসড়কে একটি যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে বাসের যাত্রীরা অক্ষত রয়েছেন। আজ শুক্রবার বিকেলে মহাসড়কের ফতেপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে