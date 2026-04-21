নান্দাইলে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

ময়মনসিংহের নান্দাইলে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়নের দেউলডাংরা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুরা হচ্ছে সুমন মিয়ার কন্যা সাইফা আক্তার (২) ও তুহিন মিয়ার কন্যা সুরাইয়া আক্তার (৩)। নিহত দুজন সম্পর্কে চাচাতো বোন। দুই শিশুর মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে দুই শিশু বাড়ির পাশে খেলাধুলা করছিল। পরিবারের অজান্তে পাশের বাড়ির পুকুরে পড়ে ডুবে যায়। বিকেলের দিকে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও না পেয়ে পুকুরে দুই শিশুকে ভাসতে দেখে উদ্ধার করে। পরে নান্দাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
নান্দাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আহাদ বলেন, সন্ধ্যার দিকে পানিতে পড়ে যাওয়া দুই শিশুকে হাসপাতালে আনা হয়। তবে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।
নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম বলেন, পানিতে পড়ে দুই শিশুর মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। আপত্তি না থাকায় ময়নাতন্ত ছাড়াই তাদের মরদেহ দাফন করা হয়েছে।
