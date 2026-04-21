Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

নান্দাইলে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের নান্দাইলে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়নের দেউলডাংরা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুরা হচ্ছে সুমন মিয়ার কন্যা সাইফা আক্তার (২) ও তুহিন মিয়ার কন্যা সুরাইয়া আক্তার (৩)। নিহত দুজন সম্পর্কে চাচাতো বোন। দুই শিশুর মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে দুই শিশু বাড়ির পাশে খেলাধুলা করছিল। পরিবারের অজান্তে পাশের বাড়ির পুকুরে পড়ে ডুবে যায়। বিকেলের দিকে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও না পেয়ে পুকুরে দুই শিশুকে ভাসতে দেখে উদ্ধার করে। পরে নান্দাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

নান্দাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আহাদ বলেন, সন্ধ্যার দিকে পানিতে পড়ে যাওয়া দুই শিশুকে হাসপাতালে আনা হয়। তবে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।

নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম বলেন, পানিতে পড়ে দুই শিশুর মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। আপত্তি না থাকায় ময়নাতন্ত ছাড়াই তাদের মরদেহ দাফন করা হয়েছে।

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

নওগাঁয় চার খুন: নেপথ্যে সম্পত্তির বিরোধ নাকি অন্য কিছু, পুলিশি হেফাজতে বাবা, দুই বোন ও ভাগনে

প্রচণ্ড গরমে হোটেলের এসি কামরা ভাড়া নিলেন নারী

নওগাঁয় স্বামী-স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যা

সংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসনিম জারা

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (শেষ পর্ব)

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নতুন মুখ সাকলাইন

কুমিল্লায় ‎পরীক্ষাকেন্দ্রে এমপির লাইভ, শিক্ষা বোর্ড তাকিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সিদ্ধান্তে

সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নুসরাত

সংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসনিম জারা

কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ, কারখানায় ভাঙচুর

ঢাকা-বরিশাল রুটে বাসভাড়া বাড়ল ৫০ টাকা

রাজধানীতে ছাদ থেকে পড়ে কিশোরের মৃত্যু

