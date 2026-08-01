Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

গফরগাঁও ও নান্দাইলে বিদ্যুতায়িত হয়ে ২ জনের মৃত্যু

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
গফরগাঁও ও নান্দাইলে বিদ্যুতায়িত হয়ে ২ জনের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের দক্ষিণ গফরগাঁও ও গফরগাঁওয়ের পার্শ্ববর্তী নান্দাইলের মহিষকুড়া এলাকায় পৃথক ঘটনায় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে দক্ষিণ গফরগাঁও উপজেলার বাগড়া এবং পার্শ্ববর্তী নান্দাইল উপজেলার চর মহিষকুড়া গ্রামে ঘটনা দুটি ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন লংগাইর ইউনিয়নের বাগড়া গ্রামের রমিজ উদ্দিনের ছেলে রাতুল (১৯) এবং চর মহিষকুড়া গ্রামের ফেরদৌস আলমের ছেলে বাদল মিয়া (৪৯)। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তাঁদের মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দক্ষিণ গফরগাঁও উপজেলার লংগাইর ইউনিয়নের বাগড়া গ্রামের রাতুল মিয়া স্থানীয় একটি মৎস্য খামারে চাকরি করতেন। আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তিনি মৎস্য খামারে খাবার দিতে যান। এ সময় অসাবধানতাবশত খামারে বিদ্যুতায়িত হয়ে আহত হন। পরে স্থানীয়রা রাতুলকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অপর দিকে একই দিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পার্শ্ববর্তী নান্দাইল উপজেলার চর মহিষকুড়া গ্রামের বাদল মিয়া সেচ পাম্পের বিদ্যুতের সুইচ চালু করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকেও মৃত ঘোষণা করেন।

গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান এবং পাগলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

বিষয়:

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