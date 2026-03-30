Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

হাম আক্রান্তদের চিকিৎসায় ময়মনসিংহ মেডিকেলে নতুন আইসোলেশন ওয়ার্ড

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ মার্চ ২০২৬, ১৬: ৫৬
ময়মনসংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গাদাগাদি করে চিকিৎসা নিচ্ছে রোগীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

হামের প্রকোপ বাড়ায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নতুন আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। এছাড়া জেলার ১৩ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে, গত ২৪ ঘন্টায় হামে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালটিতে ৬ শিশু ভর্তি হয়েছে।

আজ সোমবার (৩০ মার্চ) দুপুরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মুহাম্মদ মাইনউদ্দিন খান হাম রোগীদের জন্য নতুন আইসোলেশন ওয়ার্ড চালুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, ১৭ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ (সোমবার) সকাল পর্যন্ত হাসপাতালে মোট ১০৮ শিশুর শরীরে হাম শনাক্ত হয়। এর মধ্যে ৫ শিশু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। বর্তমানে হাসপাতালে মোট ৬৮ শিশু চিকিৎসাধীন রয়েছে।

চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। পরিস্থিতি সামলাতে ২৪ মার্চ হামে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য তিনটি পৃথক মেডিকেল টিম গঠন করে হাসপাতাল প্রশাসন। শিশু ওয়ার্ডের তিনটি পৃথক কক্ষে হামে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ‘হাম/মিসেলস কর্নার’ নামে ১০ শয্যাবিশিষ্ট কক্ষগুলোতে একটি মেডিকেল টিমের তত্ত্বাবধানে হামের চিকিৎসা চলছে। এছাড়া আজ সোমবার সকালে হাসপাতালের নতুন ভবনের ৮ তলায় আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু করা হয়।

হাসপাতালের হাম ওয়ার্ডের ফোকালপার্সন সহযোগী অধ্যাপক ডা. গোলাম মাওলা বলেন, পরিস্থিতি সামলাতে হাসপাতালের ৮ তলায় পৃথক আইসোলেশন ওয়ার্ড স্থাপনের কাজ চলছে। সেখানে অক্সিজেন সরবরাহ, নার্স স্টেশন, চিকিৎসকদের বসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মুহাম্মদ মাইনউদ্দিন খান বলেন, সারাদেশে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ময়মনসিংহ বিভাগীয় এলাকাতেও হামের প্রকোপ বেড়ে গেছে। যেহেতু রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে, তাই শিশু ওয়ার্ডে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। সেজন্য হাসপাতালের নতুন ভবনের ৮ম তলার পশ্চিম পাশে আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলা সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ফয়সল আহমেদ বলেন, হামে আক্রান্ত রোগী বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার ১৩ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জুনিয়র কনসালট্যান্টকে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাঁরা সার্বক্ষণিক হামে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত থাকবেন। তবে আজ সকাল পর্যন্ত এসব উপজেলায় হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো রোগী ভর্তি হয়নি।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাস্বাস্থ্য কমপ্লেক্সময়মনসিংহ বিভাগআইসোলেশনজেলার খবরহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে ১১৫ ডলার, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

জ্বালানি তেলের দাম ১১৫ ডলার ছাড়াল, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

সম্পর্কিত

কৃষককে ভেকুতে পিষে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

কৃষককে ভেকুতে পিষে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

চবির পরীক্ষা সূচিতে ‘হাসিনার... দেশ’ স্লোগান, সমালোচনা

চবির পরীক্ষা সূচিতে ‘হাসিনার... দেশ’ স্লোগান, সমালোচনা

স্ত্রীর গলায় ফাঁস নেওয়ার দৃশ্য স্বামীর মোবাইল ফোনে

স্ত্রীর গলায় ফাঁস নেওয়ার দৃশ্য স্বামীর মোবাইল ফোনে

নাইক্ষ্যংছড়িতে কৃষককে অপহরণ

নাইক্ষ্যংছড়িতে কৃষককে অপহরণ