Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নিহত

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
নিয়াজ মোর্শেদ তোতা। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় নিয়াজ মোর্শেদ তোতা (৫০) নামের এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তিনি ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের ঝালপাজা গ্রামের মরহুম হোসেন আলী দপ্তরির ছেলে। গতকাল সোমবার (২০ এপ্রিল) সৌদি আরবের স্থানীয় সময় বেলা ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিয়াজ মোর্শেদ তোতার ভাতিজা আল ফাহাদ আজ মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) তাঁর চাচার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেন। নিয়াজ মোর্শেদ তোতা দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবে বসবাস করছিলেন। তিনি সেখানে ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

আল ফাহাদ জানান, নিয়াজ মোর্শেদ তোতা জিপ গাড়িতে করে গতকাল ব্যবসায়িক কাজে আল-কাসিম থেকে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার দূরের হাইল শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে একটি কাভার্ড ভ্যান পাশ থেকে জিপ গাড়িটিকে চাপা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তোতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

আল ফাহাদ আরও জানান, নিয়াজ মোর্শেদ তোতার মরদেহ সৌদি আরবের হাইল শহরের একটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ দ্রুত দেশে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।



ময়মনসিংহ জেলাপ্রবাসীনিহতসড়ক দুর্ঘটনাবাংলাদেশিময়মনসিংহ বিভাগসৌদি আরব
নাটোরে রাজশাহীর বাস চলতে না দেওয়ার অভিযোগ, যাত্রীদের দুর্ভোগ

হলিউড তারকা হ্যাথাওয়ের ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা নিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড়

ইসলামাবাদ পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের অগ্রবর্তী দল

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

কোনো হুমকির মুখে আলোচনায় বসবে না ইরান: গালিবাফ

সোনারগাঁয়ে ভুল প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার অভিযোগ, কেন্দ্রসচিবকে অব্যাহতি

কলেজছাত্র ইকবাল হত্যা: ময়মনসিংহে ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড

নালিতাবাড়ীতে পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে শ্বশুর গ্রেপ্তার

ভালুকায় টেক্সটাইল কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন লাইন সিলগালা

