সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নিহত

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় নিয়াজ মোর্শেদ তোতা (৫০) নামের এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তিনি ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের ঝালপাজা গ্রামের মরহুম হোসেন আলী দপ্তরির ছেলে। গতকাল সোমবার (২০ এপ্রিল) সৌদি আরবের স্থানীয় সময় বেলা ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিয়াজ মোর্শেদ তোতার ভাতিজা আল ফাহাদ আজ মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) তাঁর চাচার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেন। নিয়াজ মোর্শেদ তোতা দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবে বসবাস করছিলেন। তিনি সেখানে ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।
আল ফাহাদ জানান, নিয়াজ মোর্শেদ তোতা জিপ গাড়িতে করে গতকাল ব্যবসায়িক কাজে আল-কাসিম থেকে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার দূরের হাইল শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে একটি কাভার্ড ভ্যান পাশ থেকে জিপ গাড়িটিকে চাপা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তোতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
আল ফাহাদ আরও জানান, নিয়াজ মোর্শেদ তোতার মরদেহ সৌদি আরবের হাইল শহরের একটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ দ্রুত দেশে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
শিক্ষার্থীরা জানায়, কাঁচপুর ওমর আলী উচ্চবিদ্যালয়ের কেন্দ্রে সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর তিনটি কক্ষে ১৭৭ জন শিক্ষার্থীকে ২০২৫ সালের প্রশ্ন দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা বিষয়টি কক্ষে দায়িত্বরত শিক্ষককে অবহিত করার পরও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি।৭ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের রুমডো পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র শাহীনুর আলম ওরফে ইকবাল হত্যা মামলায় সাতজনের মৃত্যুদণ্ডসহ দুজনের সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) বিকেলে আদালতে ৯ আসামির উপস্থিতিতে ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ জাকির১৫ মিনিট আগে
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে আব্দুল ওয়াহাব (৬০) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) সকালে চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৭ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ভালুকায় কৃষিজমিতে ফেলার বর্জ্য ফেলার দায়ে এক্সপেরিয়েন্স টেক্সটাইল নামে একটি কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশনের ড্রেনেজ লাইন সিলগালা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর।১৮ মিনিট আগে