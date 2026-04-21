হলিউড তারকা হ্যাথাওয়ের ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা নিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৪৫
অস্কারজয়ী অভিনেত্রী অ্যান হ্যাথাওয়ে। ছবি: সংগৃহীত

সিসেমি স্ট্রিটের লাল রঙের পুতুল এলমোর ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলা নিয়ে যখন ইন্টারনেটে বিতর্কের ঝড় বইছে, ঠিক তখনই হলিউডের প্রখ্যাত অভিনেত্রী অ্যান হ্যাথাওয়ে এক সাক্ষাৎকারে মুসলিম ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ‘ইনশা আল্লাহ’ ব্যবহার করে সবাইকে চমকে দিলেন!

সম্প্রতি ‘পিপল’ ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের চল্লিশোর্ধ্ব জীবন নিয়ে কথা বলছিলেন এই অস্কারজয়ী তারকা। দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি একটি দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কাটাতে চাই ইনশা আল্লাহ। আমি সেটাই আশা করি।’

হ্যাথাওয়ের মুখে হঠাৎ এই শব্দের উচ্চারণ শুনে রীতিমতো হকচকিয়ে গেছেন নেটিজেনরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। অনেক ভক্ত ও অনুরাগী মন্তব্য করেছেন, হ্যাথাওয়ে যেভাবে সঠিক স্থানে এবং সঠিক উচ্চারণে শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি এর গভীর অর্থ সম্পর্কে ভালোই অবগত।

তবে সাক্ষাৎকারে শুধু এই একটি শব্দই নয়, বরং জীবন নিয়ে নিজের অর্জিত প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার কথাও শেয়ার করেছেন হ্যাথাওয়ে। চার দশকের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, ৪০ বছর বয়সে পৌঁছে পেছনে ফিরে তাকালে বোঝা যায় যে অতীতের সিদ্ধান্তগুলো কীভাবে বর্তমানকে প্রভাবিত করেছে। এর ফলে ভবিষ্যতে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত কি না, তা মূল্যায়ন করা সহজ হয়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন নিয়ে এই অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘আমি এখন জীবনকে আরও সহজভাবে নিতে শিখেছি। আপনি চাইলে বার্ধক্যকে ভয় পেতে পারেন, আবার চাইলে অকালে মৃত্যুকেও ভয় পেতে পারেন। আমি বার্ধক্যকে কৌতূহলের সঙ্গে গ্রহণ করতেই পছন্দ করি।’

হ্যাথাওয়ের মতে, বয়স ১১ হোক বা ৪৩—জীবন সব সময়ই অনিশ্চিত। ‘পরের মোড়ে আপনার জন্য কী অপেক্ষা করছে তা আপনি কখনোই জানবেন না,’—এমন জীবনদর্শনই এখন তাঁকে অনুপ্রাণিত করছে।

ইন্টারনেটে হ্যাথাওয়ের এই বিনয় এবং ‘ইনশা আল্লাহ’ শব্দের ব্যবহার এখন আলোচনার কেন্দ্রে। বিশেষ করে মুসলিম ভক্তরা তাঁর এই অন্তর্ভুক্তি ও উদার মানসিকতাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন।

