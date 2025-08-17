Ajker Patrika
মেঘালয়ে গণপিটুনিতে নিহত বাংলাদেশি যুবকের লাশ ফেরত দিয়েছে ভারত

শেরপুর প্রতিনিধি
আকরাম আলী। ছবি: সংগৃহীত
আকরাম আলী। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের মেঘালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম খাসি হিলসে গণপিটুনিতে নিহত শেরপুরের ঝিনাইগাতীর আকরাম আলীর (৩০) লাশ ফেরত দিয়েছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।

রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মধ্যমে নিহত আকরামের লাশ হস্তান্তর করা হয়।

ওই সময় ভারতীয় স্থানীয় পুলিশ, কলমাকান্দা থানার পুলিশ এবং নিহত আকরামের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

নিহত আকরাম ঝিনাইগাতী উপজেলার কাংশা ইউনিয়নের বাঁকাকুড়া গ্রামের জহির উদ্দিনের ছেলে।

আকরামের বড় ভাই শেখ ফরিদ নিহতের লাশ গ্রহণের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা লাশ নিয়ে নেত্রকোনা জেলা হাসপাতালে রয়েছি। এখানে ময়নাতদন্ত হবে। তারপর লাশ নিয়ে নেত্রকোনা থানায় যেতে হবে। সেখান থেকে ছাড়পত্র নেওয়ার পর বাড়ির পথে লাশ নিয়ে রওনা হব। আকরামের লাশ ঝিনাইগাতীর বাঁকাকুড়া গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হবে।’

নিহতভারতময়মনসিংহ বিভাগমেঘালয়জেলার খবর
