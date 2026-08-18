গ্যাস-সংকট আগের সরকারের পাপের ফল: ময়মনসিংহে জাহেদ উর রহমান

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেছেন, গ্যাস-সংকট আগের সরকারের পাপের ফল, তাই জনগণের কষ্টের দায় স্বীকার করে সরকার সংকট নিরসনে কাজ করছে। তবে সংকট পুরোপুরি নিরসন হতে কমপক্ষে আরও দুই বছর লাগবে। সাময়িকভাবে যেন খুব বেশি সমস্যা না হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন মিলনায়তনে নজরুল বর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহেদ উর রহমান এসব কথা বলেন।
গ্যাসের সমস্যা নিয়ে বিরোধী দলের আন্দোলনের প্রশ্নে জাহেদ উর রহমান বলেন, ‘মানুষ একটু না, আসলে যথেষ্ট কষ্ট পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। আমাদের বক্তব্যটা খুব সহজ। মানুষের কষ্টটা সত্য। কিন্তু এটার জন্য আমাদের দোষ দেওয়াটা সঠিক না। আপনারা খুব ভালোভাবেই জানেন যে, জ্বালানির যে সংকটটা আমরা এখন মুখোমুখি হচ্ছি, এটা দীর্ঘদিনের একটা পুঞ্জীভূত সমস্যা।’
জাহেদ উর রহমান বলেন, ‘ভোলার যে গ্যাস আছে সেটাকে মূল লাইনে নিয়ে আসার জন্য কী কী করা যায়, সেটার চেষ্টা আছে। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস কেনার চেষ্টা আছে। আমরা স্থলভাগে গ্যাস খোঁজা শুরু করেছি। আপনারা অনেকে হয়তো জানেন যে, আমাদের স্থলভাগে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আছে। আর আমাদের এই মুহূর্তে বছরে ১ দশমিক ৩ থেকে ১ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস লাগে।’
মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মো. আবু ওয়াহাব আকন্দ, জেলা পরিষদের প্রশাসক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স। এতে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কমিশনার এসএম হুমায়ূন কবির। অনুষ্ঠানে চার জেলার জেলা প্রশাসক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।
বান্দরবানের থানচির নাফাখুম জলপ্রপাতে ইঞ্জিনচালিত নৌকা ডুবে উটিং মারমা নামে ৮ বছরের এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা তল্লাশি চালাচ্ছেন। আগামীকাল সকালে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করবে।২২ মিনিট আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক, কান ও গলা (ইএনটি) বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. আসাদুর রহমানের ওপর হামলার পর তাঁকে ফের হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এর আগে ৬ আগস্ট হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠিয়ে তাঁর কাছে ১৫ হাজার ডলার চাঁদা দাবি করেছিল সন্ত্রাসীরা। ১৪ আগস্টের মধ্যে ওই অর্থ পরিশোধের সময়সীমা বেঁধে৩২ মিনিট আগে
বরগুনার বামনায় ধানখেতে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে শাহআলম ফকির (৫২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে উপজেলার ঢুষখালী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।৪৩ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ, হোসেনপুর ও তাড়াইল উপজেলায় ২২ আগস্ট থেকে এক বছর ও তার বেশি বয়সীদের ওরাল কলেরা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে। ৭ লাখ ২৫ হাজার ১৩৮ জনকে বিনামূল্যে টিকার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। দ্বিতীয় ডোজ শুরু হবে ২৬ সেপ্টেম্বর।৪৪ মিনিট আগে