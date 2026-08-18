ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে এক দিনে ডিএমপিতে ১৭৩০ মামলা

রাজধানীতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে ১ হাজার ৭৩০টি মামলা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। একই অভিযানে ৫৮৯টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৩৪৮টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে।
আজ সোমবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মামলা করা হয় বলে জানিয়েছে ডিএমপি।
ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ট্রাফিক-রমনা বিভাগে ১৩৬টি, লালবাগে ১৪১টি, মতিঝিলে ৩০৭টি, ওয়ারীতে ১৫২টি, তেজগাঁওয়ে ১৭৪টি, মিরপুরে ৩৫৪টি, উত্তরা বিভাগে ২৬২টি এবং গুলশান বিভাগে ২০৪টি মামলা করা হয়েছে।
এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে মিরপুর ট্রাফিক বিভাগে ৩৫৪টি। এরপর মতিঝিল বিভাগে ৩০৭টি এবং উত্তরা বিভাগে ২৬২টি মামলা হয়েছে। ডিএমপি জানিয়েছে, ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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