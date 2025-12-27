Ajker Patrika

নেত্রকোনায় দুপক্ষের সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ২২

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার মদন উপজেলায় দুপক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ ২২ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার মদন সদর ইউনিয়নের ধনপুর গ্রামে এ সংঘর্ষ হয়।

গুরুতর আহত হাইজুল মিয়া (৪০), আমিরুল ইসলাম (৪০), শফিউল্লাহ (৪২), জসীম মিয়া (৩৮) ও হুমায়ূন কবীরকে (৪৫) উদ্ধার করে মমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদের মদন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ধনপুর গ্রামের মতিউর রহমানের লোকজনের সঙ্গে একই গ্রামের তাইজুল ইসলামের লোকজনের জমি-সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। এক মাস আগেও দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ নিয়ে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

আজ সকালে পূর্ব বিরোধের জেরে দুপক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এতে উভয় পক্ষের ২২ জন আহত হয়েছেন।

মদন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক নয়ন ঘোষ জানান, সংঘর্ষের ঘটনায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২২ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য মমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মদন থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দেবাংশু কুমার বলেন, ‘ধনপুর গ্রামে জমি-সংক্রান্ত বিরোধে কয়েক দিন আগেও সংঘর্ষ হয়েছে। আগের ঘটনায় মামলা চলমান। আজ সকালে আবার সংঘর্ষের খবর পেয়ে আমি নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সংঘর্ষমদননারীময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালময়মনসিংহ বিভাগনেত্রকোনা সদরআহতজেলার খবরনেত্রকোনা
বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ–আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ময়মনসিংহে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ–আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ করে স্লিপারে আগুন দিয়েছেন একদল বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মী। এ ঘটনায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া শহরের প্রধান প্রধান সড়কের অন্তত ১০ স্থানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

আজ শনিবার বিকেলে বিএনপির মহাসচিব ওই আসনে মো. আক্তারুজ্জামান বাচ্চুকে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেন। এর পর থেকেই উপজেলায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গফরগাঁও আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. আক্তারুজ্জামান বাচ্চুর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা উপজেলার শিবগঞ্জ রোড রেলক্রসিং এলাকায় রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ করে স্লিপারে আগুন দেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে আতঙ্কে পৌর শহরের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন দোকানিরা।

এ বিষয়ে গফরগাঁও রেলওয়ে থানার উপপরিদর্শক আবুল বাশার আজকের পত্রিকাকে বলেন, রেললাইনে আগুন দেওয়ায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এই রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করতে চেষ্টা চলছে।

গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতিকুর রহমান বলেন, মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে পৌর শহরের কয়েকটি স্থানে টায়ার জ্বালিয়ে আগুন দেওয়া হয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে আছে। তাঁরা বিষয়টি দেখছেন।

রেলপথবিএনপিআগুনগফরগাঁওময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
নেত্রকোনায় দুপক্ষের সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ২২

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ২০
শাহবাগে শনিবার দ্বিতীয় দিনের মতো ইনকিলাব মঞ্চের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা
শাহবাগে শনিবার দ্বিতীয় দিনের মতো ইনকিলাব মঞ্চের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে তাঁর সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চ। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত এ দাবির বিষয়ে কোনো সাড়া না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সংগঠনটির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, দাবি না মানলে প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনা ‘যেকোনো মুহূর্তে’ ঘেরাও করা হতে পারে।

আজ শনিবার বিকেলে অবস্থান কর্মসূচি থেকে এ হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

শাহবাগে কর্মসূচি চলাকালে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের উদ্দেশে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘যাঁরা ভাবছেন, কিছুদিন ক্ষমতায় থেকে বিদেশে পাড়ি জমাবেন, তাঁদের সেই স্বপ্ন সফল হবে না। রক্তের সঙ্গে বেইমানি করলে এই জমিনেই আপনাদের বিচার করবে জনতা। হাদির খুনের বিচার না করে কাউকেই সেফ এক্সিট (নিরাপদ প্রস্থান) দেওয়া হবে না। পরিস্থিতি বিবেচনায় যেকোনো মুহূর্তে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা ঘেরাওয়ের কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হতে পারে।’

বিক্ষোভস্থল থেকে ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা বলেছেন, জুলাই অভ্যুত্থানে ১ হাজার ৪০০ শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এলেও তাঁরা খুনিদের বিচার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আসার দাবি করা এই প্রশাসনের জন্য এটি চরম লজ্জার বিষয়।

উপদেষ্টাদের কাছে ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা প্রশ্ন করেন, ‘হাদি হত্যার বিচারে কারা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে? যারা এই খুনের পেছনে রয়েছে, তাদের নাম প্রকাশ করুন। আমরা আপনাদের পাহারা দেব। ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু বিচার করতে ব্যর্থ হলে আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে।’

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন ১২ ডিসেম্বর ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে একটি চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে দুর্বৃত্তরা রিকশায় থাকা হাদিকে মাথায় গুলি করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

অবস্থার অবনতি হলে ১৫ ডিসেম্বর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। তিন দিন পর ১৮ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

গত রোববার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে লাখো মানুষের অংশগ্রহণে হাদির জানাজা হয়। জানাজা শেষে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদসংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিস্থলের পাশে দাফন করা হয়।

এর আগে ১৪ ডিসেম্বর ফয়সাল করিম মাসুদকে প্রধান আসামি করে পল্টন থানায় হাদি হত্যাচেষ্টার মামলা করেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা আব্দুল্লাহ আল জাবের। হাদি মারা যাওয়ার পর মামলাটি হত্যা মামলায় রূপ নেয়।

এ মামলায় এ পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও প্রধান আসামি ফয়সাল ও হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের চালক আলমগীর শেখ এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক হত্যার বিচারের দাবিতে এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি পালন করেছেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর পূর্বঘোষণা অনুযায়ী শাহবাগে অবস্থান নেন তাঁরা। একপর্যায়ে রাতের দিকে ঘোষণা আসে, ওসমান হাদির খুনিরা গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত শাহবাগে অবরোধ কর্মসূচি চলবে।

১৭ বছর পর দেশে ফেরার দুদিন বাদে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আজ হাদির কবর জিয়ারত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। তার আগে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শাহবাগ থেকে অবরোধ সরিয়ে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে অবস্থান নেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা।

কবর জিয়ারত শেষে তারেক রহমান বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে চলে যাওয়ার পর দুপুর ১২টার দিকে আবারও শাহবাগে জড়ো হন তাঁরা।

ঢাকা বিভাগঢাকাউপদেষ্টাপ্রধান উপদেষ্টাইনকিলাব-মঞ্চশরিফ ওসমান হাদি
নেত্রকোনায় দুপক্ষের সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ২২

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে নগরের তালাইমারী মোড়ে শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে অংশ নেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত তাঁদের অবস্থান কর্মসূচি চলছিল।

কর্মসূচিতে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও জাতীয় যুবশক্তির নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা ওসমান হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি জানান। এ সময় আন্দোলনকারীরা আধিপত্যবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে রুয়েটের শিক্ষার্থী রেদোয়ান সিদ্দিকী বলেন, শহীদ হাদির হত্যাকারীরা ইতিমধ্যে চিহ্নিত। দ্রুত সময়ের মধ্যে হাদি হত্যার বিচার নিশ্চিত করা না হলে আরও কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এদিকে, সম্ভাব্য নিরাপত্তাঝুঁকি বিবেচনায় দুপুর থেকে রাজশাহী নগরের পদ্মা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ভারতের সহকারী হাইকমিশনারের কার্যালয় ও বাসভবন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

শিক্ষার্থীহত্যারাজশাহী বিভাগজেলার খবরশরিফ ওসমান হাদি
নেত্রকোনায় দুপক্ষের সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ২২

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

মানিকগঞ্জ ও ঘিওর প্রতিনিধি 
বিআইডব্লিউটিএর গোডাউন থেকে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিআইডব্লিউটিএর গোডাউন থেকে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আরিচাঘাট এলাকায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) একটি নবনির্মিত গোডাউনে আগুন লেগেছে। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে ট্রাক টার্মিনালসংলগ্ন গোডাউনটিতে আগুন লাগে। এতে গোডাউনের পাশের একটি দেয়াল ধসে পড়ে তিন পথচারী আহত হয়েছেন।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে সাড়ে ৪টার দিকে হঠাৎ করেই গোডাউনের ভেতর থেকে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পুরো গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে এবং চারপাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। খবর পেয়ে আরিচাঘাট ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। অগ্নিকাণ্ডের সময় গোডাউনের পাশের একটি দেয়াল ধসে পড়লে তিন পথচারী আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত উথলী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।

মানিকগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক আবদুল হামিদ বলেন, ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গোডাউনটি বিআইডব্লিউটিএর মালামাল রাখার জন্য নির্মাণ করা হয়। আগুন লাগার সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তদন্ত সাপেক্ষে বিস্তারিত জানানো হবে।

এদিকে আগুনের বিষয়ে কথা বলতে বিআইডব্লিউটিএর স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাঁদের পাওয়া যায়নি।

মানিকগঞ্জশিবালয়মানিকগঞ্জ সদরফায়ার সার্ভিসবিআইডব্লিউটিএ
নেত্রকোনায় দুপক্ষের সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ২২

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

