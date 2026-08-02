নান্দাইলে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে সাবেক এমপিসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা, গ্রেপ্তার ৪

ময়মনসিংহের নান্দাইলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আনোয়ারুল আবেদীন খান তুহিনসহ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার নান্দাইল মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহিরুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি করেন। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধঘোষিত) ১৬ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা আরও ১৪ জনসহ ৩০ নেতা-কর্মীর নামে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলাটি করা হয়।
এদিকে মামলার পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়ন থেকে দত্তপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে জান্নাত উল্লাহ্ (৩৭), সৈয়দগাঁও গ্রামের সাদেকুল ইসলামের ছেলে জহিরুল ইসলাম (৩৯), মোয়াজ্জেমপুর গ্রামের মৃত সুরুজ আলীর ছেলে আমিনুল ইসলাম শাহীন (৪০) ও দত্তপুর গ্রামের শাহজাহান মিয়ার ছেলে মেহেদী হাসানকে (২০) গ্রেপ্তার করেছে।
মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৩১ জুলাই মধ্যরাতে নান্দাইল ইউনিয়নের রসুলপুর বিলপাড় এলাকার একটি কাঁচা সড়কে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং নাশকতার পরিকল্পনায় গোপন বৈঠক করছিলেন বলে পুলিশ তথ্য পায়। এ তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালালে উপস্থিত ব্যক্তিরা পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম জানান, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সরকারবিরোধী স্লোগান দিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির পাঁয়তারা করেন। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে। তাঁদের মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান বলেছেন, গত ১৭ বছর নিয়মিত বিভিন্ন টেলিভিশন টক শোতে অংশ নিয়েছি। এ সময়ে অসংখ্য রাত নির্ঘুম কাটাতে হয়েছে। অনেক সময় রাত দেড়টার দিকে শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমাকে টেলিভিশন চ্যানেল থেকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছেন। ডিজিএফআই ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার নজর৩৫ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে যমুনার ভয়াবহ ভাঙনে জিয়নপুর ইউনিয়নের বড় লাউতারা ও ছনপাড়া গ্রামের অন্তত ১০ থেকে ১২টি পরিবারের ঘরবাড়ি নদীগর্ভে গেছে। ক্ষতিগ্রস্তরা খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছেন। সড়ক, মসজিদ ও মাদ্রাসাও হুমকিতে রয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।৩৭ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ের সদর, পীরগঞ্জ ও রাণীশংকৈল উপজেলায় পৃথক ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। গত দুই দিনে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে পুকুর ও নদীতে ডুবে দুজন এবং সড়ক দুর্ঘটনায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এসব মৃত্যুর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানাগুলোয় পৃথক অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে বৃষ্টির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দশমিনা এক্সপ্রেস নামে একটি যাত্রীবাহী বাস পানিভর্তি খাদে পড়ে যায়। রোববার বিকেলে ঘটে যাওয়া এ দুর্ঘটনায় নারী-শিশুসহ অন্তত ২০ যাত্রী আহত হন। স্থানীয়দের তৎপরতায় বাসের প্রায় ৪০ যাত্রী প্রাণে বাঁচেন।১ ঘণ্টা আগে