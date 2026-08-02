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ময়মনসিংহ

নান্দাইলে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে সাবেক এমপিসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা, গ্রেপ্তার ৪

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
নান্দাইলে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে সাবেক এমপিসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা, গ্রেপ্তার ৪
আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি আনোয়ারুল আবেদীন খান তুহিন। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের নান্দাইলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আনোয়ারুল আবেদীন খান তুহিনসহ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার নান্দাইল মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহিরুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি করেন। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধঘোষিত) ১৬ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা আরও ১৪ জনসহ ৩০ নেতা-কর্মীর নামে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলাটি করা হয়।

এদিকে মামলার পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়ন থেকে দত্তপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে জান্নাত উল্লাহ্ (৩৭), সৈয়দগাঁও গ্রামের সাদেকুল ইসলামের ছেলে জহিরুল ইসলাম (৩৯), মোয়াজ্জেমপুর গ্রামের মৃত সুরুজ আলীর ছেলে আমিনুল ইসলাম শাহীন (৪০) ও দত্তপুর গ্রামের শাহজাহান মিয়ার ছেলে মেহেদী হাসানকে (২০) গ্রেপ্তার করেছে।

মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৩১ জুলাই মধ্যরাতে নান্দাইল ইউনিয়নের রসুলপুর বিলপাড় এলাকার একটি কাঁচা সড়কে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং নাশকতার পরিকল্পনায় গোপন বৈঠক করছিলেন বলে পুলিশ তথ্য পায়। এ তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালালে উপস্থিত ব্যক্তিরা পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম জানান, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সরকারবিরোধী স্লোগান দিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির পাঁয়তারা করেন। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে। তাঁদের মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

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