Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

নান্দাইলের খারুয়া বাজারে সংঘর্ষের পরদিনও ১৪৪ ধারা বহাল, গ্রেপ্তার ১

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
নান্দাইলের খারুয়া বাজারে সংঘর্ষের পরদিনও ১৪৪ ধারা বহাল, গ্রেপ্তার ১
সংঘর্ষের পরদিনও ১৪৪ ধারা বহাল ময়মনসিংহের নান্দাইলের খারুয়া বাজারে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার খারুয়া ইউনিয়নের খারুয়া বাজারে আব্দুর রউফ ও শওকত আলীর মধ্যে জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনার দ্বিতীয় দিনেও আজ শুক্রবার থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারা বহাল রাখা হয়েছে। বাজার ও আশপাশের এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।

সংঘর্ষের ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ বাদী হয়ে ৭০ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করে। এ মামলায় আজ শাহাদাত হোসেন নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, আব্দুর রউফ বাদী হয়ে শওকত আলীর লোকজনের বিরুদ্ধে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগে ৩৩ জনের নাম উল্লেখ করে আরেকটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় অজ্ঞাতনামা ১৯০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গতকাল সকালে আব্দুর রউফ ও শওকত আলীর মধ্যে জমির চৌহদ্দি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ৮ রাউন্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে।

পরে অতিরিক্ত পুলিশ, র‍্যাব-১৪ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এরপর খারুয়া বাজারে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

সংঘর্ষের ঘটনার পর থেকেই খারুয়া বাজারের অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। বাজার ও আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। অনেক ব্যবসায়ী নিরাপত্তার অভাবে দোকান খুলতে সাহস পাচ্ছেন না। সাধারণ মানুষের চলাচলও কমে গেছে। যেকোনো সময় নতুন করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে—এমন আশঙ্কায় স্থানীয়রা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন।

নান্দাইলে জমি নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, ফাঁকা গুলি ছুড়ল পুলিশ, ১৪৪ ধারা জারিনান্দাইলে জমি নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, ফাঁকা গুলি ছুড়ল পুলিশ, ১৪৪ ধারা জারি

নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম বলেন, “পুলিশ বাদী হয়ে ৭০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এ ঘটনায় শাহাদাত হোসেন নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপর দিকে আব্দুর রউফ বাদী হয়েও মামলা করেছে।”

নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাতেমা জান্নাত বলেন, “পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে। প্রয়োজন হলে আরও কয়েকদিন এ আদেশ বহাল রাখা হবে।”

বিষয়:

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