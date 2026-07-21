বিএসটিআই অনুমোদন ছাড়াই দই উৎপাদন-বিক্রি, কারখানাকে জরিমানা

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সয়াধানগড়া এলাকার রহমতগঞ্জে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) অনুমোদন ছাড়াই দই উৎপাদন এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাজারজাত করায় একটি মিষ্টির কারখানার মালিককে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের অভিযানে রহমতগঞ্জের খান মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক মো. বকুল খানকে এ জরিমানা করা হয়।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানায়, সহকারী পরিচালক মো. সোহেল শেখের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে খান মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দই উৎপাদন কারখানা পরিদর্শন করা হয়। এ সময় কারখানাটির বিএসটিআইয়ের কোনো অনুমোদন না থাকার বিষয়টি ধরা পড়ে। পাশাপাশি কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে কারখানার ঠিকানা সংশোধনেরও নির্দেশনা দেওয়া হয়।
অভিযানে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ব্যবহৃত দুধের মান পরীক্ষা করা হলে তা সন্তোষজনক পাওয়া যায়। তবে উৎপাদিত দইয়ের মোড়কে প্রয়োজনীয় লেবেল না থাকা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উৎপাদন ও বাজারজাত করা এবং বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়া কারখানা পরিচালনার প্রমাণ মেলে।
এসব অনিয়মের দায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী কারখানার মালিক মো. বকুল খানকে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান চলাকালে নিত্যপণ্যের বাজারদর ও সরবরাহ পরিস্থিতিও তদারকি করা হয়। এতে জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসের প্রতিনিধি ও ব্যাটালিয়ন আনসারের সদস্যরা সহযোগিতা করেন।
সিরাজগঞ্জ জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সোহেল শেখ অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
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