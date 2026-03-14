Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

চুরি-ছিনতাই ও মাদকের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এসপি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ জেলায় চুরি, ছিনতাই, যানজট এবং মাদক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নবাগত পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ কামরুল হাসান। তিনি জানিয়েছেন, জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি নিশ্চিত করাই হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

আজ শনিবার (১৪ মার্চ) দুপুরে জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এসপি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ময়মনসিংহের সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোনো প্রকার আপস করা হবে না। বিশেষ করে মাদক এবং ছিনতাইয়ের মতো সামাজিক ব্যাধিগুলোকে কঠোর হস্তে দমন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। একই সঙ্গে শহরবাসীর দীর্ঘদিনের ভোগান্তি যানজট নিরসনে ট্রাফিক বিভাগকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার ব্যাপারেও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের পাশাপাশি গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মোহাম্মদ কামরুল হাসান বলেন, ময়মনসিংহের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের সঠিক তথ্য পেতে গণমাধ্যমকর্মীদের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে পুলিশকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে নিহত কর্মীর লাশ নিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি স্ট্রোকে মৃত্যু

