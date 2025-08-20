শ্রীবরদীতে ধানখেত থেকে কৃষকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

শ্রীবরদী (শেরপুর) প্রতিনিধি
শেরপুরের শ্রীবরদীতে আবদুল খালেক (৫৫) নামে এক কৃষকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার ইন্দিলপুর নতুন মসজিদ এলাকার একটি ধানখেত থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
কৃষক আবদুল খালেক গত শনিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তিনি একই গ্রামের মৃত জমর উদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে নামাজ পড়তে বের হন কৃষক আবদুল খালেক। কিন্তু রাতে বাড়ি না ফেরায় তাঁর ছেলে পরের দিন রোববার শ্রীবরদী থানায় নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ ডায়েরি করেন। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হলেও কোনো সন্ধান মেলেনি। আজ বুধবার বাড়ির পাশে ধানখেত থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে এলাকাবাসী খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে ধানখেতে অর্ধগলিত লাশ দেখতে পান তাঁরা। পরে পরিবারের লোকজন গিয়ে লাশ শনাক্ত করেন। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শেরপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার জাহিদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে শেরপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
শেরপুরের শ্রীবরদীতে আবদুল খালেক (৫৫) নামে এক কৃষকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার ইন্দিলপুর নতুন মসজিদ এলাকার একটি ধানখেত থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
কৃষক আবদুল খালেক গত শনিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তিনি একই গ্রামের মৃত জমর উদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে নামাজ পড়তে বের হন কৃষক আবদুল খালেক। কিন্তু রাতে বাড়ি না ফেরায় তাঁর ছেলে পরের দিন রোববার শ্রীবরদী থানায় নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ ডায়েরি করেন। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হলেও কোনো সন্ধান মেলেনি। আজ বুধবার বাড়ির পাশে ধানখেত থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে এলাকাবাসী খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে ধানখেতে অর্ধগলিত লাশ দেখতে পান তাঁরা। পরে পরিবারের লোকজন গিয়ে লাশ শনাক্ত করেন। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শেরপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার জাহিদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে শেরপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
সিলেট সিটি করপোরেশনের এক কর্মচারীর ওপর হামলার ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে ওই দিন দুপুরে সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়। পরে বুধবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।৪ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে তিন নারী-পুরুষকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে তাঁদের চুনারুঘাট থানায় সোপর্দ করে বিজিবি।৭ মিনিট আগে
বর্তমানে চিতলমারীতে কর্মরত চিকিৎসক শর্মী রায়ের বিরুদ্ধে এর আগে একই জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে করোনা মহামারির সময়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বরাদ্দ করা সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।৮ মিনিট আগে
অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে যাচাই-বাছাই কমিটি চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছে। এরই মধ্যে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আরও চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে। আজ বুধবার দুপুরে দিনাজপুর সার্কিট১৩ মিনিট আগে