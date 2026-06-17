ভবন নির্মাণে বাধা, ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে

ময়মনসিংহের নান্দাইলে নির্মাণাধীন একটি ভবনের কাজে বাধা ও ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে উপজেলা বিএনপির সদস্য মো. শহীদুজ্জামান মিল্টনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ভবনের মালিক শফিকুল ইসলাম নান্দাইল মডেল থানা ও গৌরিপুর সেনাবাহিনী ক্যাম্পে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।
আজ বুধবার বেলা ১১টায় নান্দাইল হাসপাতাল রোডে নির্মাণাধীন ভবনের সামনে ন্যায়বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন ভুক্তভোগী শফিকুল ইসলাম।
সংবাদ সম্মেলনে শফিকুল ইসলাম জানান, ২০২৩ সালের দিকে নান্দাইল পৌরসভার সাবরেজিস্ট্রি অফিসের পাশে ৩ শতক ২০ পয়েন্ট জমি তিনি অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার মরহুম দেলোয়ার হোসেন ও তাঁর ছেলে কাজী মাহমুদ রিয়াজের কাছ থেকে দুটি দলিল মূলে কেনেন। ওই জমিতে দোকান ও বসবাসের জন্য একটি ভবন নির্মাণ করছেন তিনি।
শফিকুল ইসলামের অভিযোগ, ভবন নির্মাণের কাজ দেখে ক্ষমতার অপব্যবহার করে মো. শহীদুজ্জামান মিল্টন ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করা হয়। এমনকি ভবনের কাজও বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে তিনি দাবি করেন।
শফিকুল ইসলাম আরও বলেন, দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার পর দেশে ফিরে তিনি ইলেকট্রনিক মালপত্রের ব্যবসা করছেন। চাঁদা দাবি ও হুমকির কারণে পরিবার নিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলেও তিনি জানান।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত শফিকুল ইসলামের ভাগনে মো. সোহেল রানা বলেন, ‘চাঁদা না দেওয়ায় আমার মামাকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছে। ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে কাজে বাধা দিয়েছে। এতে আমরা আতঙ্কে দিন পার করছি।’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে উপজেলা বিএনপির সদস্য মো. শহীদুজ্জামান মিল্টনের সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।
চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় চার বছরের শিশু ধর্ষণ মামলার একমাত্র আসামি মনির হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার বিকেলে চট্টগ্রাম মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল এ রায় দেন।১৯ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে সামান্য বৃষ্টিতেই পশ্চিম রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ৫০০ মিটার কাঁচা সড়ক পানিতে তলিয়ে যায়। এতে ১৯৭ শিক্ষার্থীসহ কয়েক গ্রামের মানুষকে হাঁটুপানি মাড়িয়ে চলাচল করতে হয়। সড়ক সংস্কারে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা।২৬ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানা এলাকায় স্বামীর হাত-পা ও মুখ বেঁধে এক গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল মঙ্গলবার (১৬ জুন) দিবাগত মধ্যরাতে উপজেলার পাগলা থানা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আজ বুধবার ওই গৃহবধূর মা বাদী হয়ে আটজনকে অভিযুক্ত করে পাগলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।২৯ মিনিট আগে
শরীয়তপুর সদর উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান লিটন মুন্সিকে (৪৫) গ্রেপ্তারের পর তাঁর মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ঘটনায় বিএনপির একাংশের নেতা-কর্মীদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠেছে, যা স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে