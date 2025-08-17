বাকৃবিতে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণার আগে আলোচনায় ‘ছাত্রলীগ পুনর্বাসন’

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ছাত্রদল শাখার কমিটি ঘোষণার আগে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাত্রলীগের পুনর্বাসন চেষ্টা। বিশেষ করে দুই নেতাকে ঘিরে তুমুল আলোচনা চলছে। ছাত্রলীগকে পুনর্বাসনের অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে।
সর্বশেষ ২০২১ সালের ১৬ জুন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শাখার ২১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে আতিকুল ইসলামকে আহ্বায়ক এবং শফিকুল ইসলামকে সদস্যসচিব করা হয়। ৫ আগস্টের পর ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পুনর্বাসনের অভিযোগ ওঠে সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম এবং যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম তুষারের বিরুদ্ধে।
গত ৪ জুলাই বাকৃবি পরিবার গ্রুপে আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব শফিকুল ইসলামের ভাইয়ের ছবি পোস্ট করে লেখা হয়—‘আওয়ামী পরিবার থেকে আগত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম শফিক। রক্তে আওয়ামী লীগ মাংসে বিএনপি পিও শফিক ভাই। ১৫ বছর আওয়ামী লীগে থেকে সুবিধা নেওয়া শফিক ভাই আসছে এখন চাকরি দিতে। আওয়ামী লীগের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান।’
গত ১৪ মে বাকৃবি পরিবার গ্রুপে যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম তুষারকে নিয়ে একটি পোস্ট করা হয়। সেখানে লেখা হয়—‘ছাত্রদলের তুষার কি সংকর জাতের ছাত্রদল নেতা? আসলেই কি সে ছাত্রদল নেতা? নাকি সে শিবির বা ছাত্রলীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতেছে। প্রোগ্রাম করতেছে ছাত্রদলের ব্যানারে অথচ তার দুই পাশে দুই ছাত্রলীগের ক্যাডার, তারপর ওই ছাত্রদলের প্রোগ্রামে দেখি এক শিবির নেতাও আছে। ভালোই কম্বিনেশন মিলাইলো তুষার ভাই। এইভাবে ছাত্রদলের ব্যানারে নিষিদ্ধ সংগঠনের ক্যাডার নিয়ে আর কয়দিন রাজনীতি করবেন ভাই? উত্তর দিয়ে যান।’
আরেকটি পোস্টে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পুনর্বাসনেরও অভিযোগ করা হয় তুষারের বিরুদ্ধে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ময়মনসিংহ গ্রুপে একজন লেখেন—ব্রেকিং নিউজ, ২৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে রফাদফা হলো বাকৃবি সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম শফিকের সদস্যসচিব থেকে আহ্বায়ক হওয়ার চুক্তি।
জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম তুষার বলেন, ‘সামনে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করা হবে। আমি সভাপতি পদে প্রার্থী। তাই আমার প্রতিপক্ষরা নানাভাবে অপপ্রচার করছে।’
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শাখার সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম শফিক বলেন, ‘আমরা পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই বিএনপি এবং দুই ভাই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বিএনপির দুর্দিনে মাঠে থেকে জেল-জুলুম খেটেছি। আমি সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়ায় নানা ষড়যন্ত্র চলছে। বিভিন্ন গ্রুপে যা লেখা হচ্ছে, তার কোনো সত্যতা নেই। ছবি এডিট করে এগুলো করা হচ্ছে।’
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শাখার সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সালাম রাসেল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কমিটি ঘিরে যা হচ্ছে, আসলে তা বলার মতো নয়। একটি পক্ষ ছাত্রলীগের কিছু ছেলেপেলেকে নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি করছে। শোনা যাচ্ছে, তাদের কমিটিতে পদ দেওয়া হবে। মূলত তা যদি হয়, তাহলে তাদের লক্ষ্য ছাত্রদলকে ধ্বংস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে টেন্ডার বাণিজ্য করা। এসব বিষয় নিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গ্রুপে লেখালিখি হচ্ছে, তা দেখে সাবেক ছাত্রনেতা হিসেবে শরীরে রক্তক্ষরণ হয়।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুম বলেন, কমিটি কবে হবে না হবে, তা বলা যাচ্ছে না। যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে, কমিটি দেওয়ার আগে বিচার-বিবেচনা করা হবে।
ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ছাত্রদল শাখার কমিটি ঘোষণার আগে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাত্রলীগের পুনর্বাসন চেষ্টা। বিশেষ করে দুই নেতাকে ঘিরে তুমুল আলোচনা চলছে। ছাত্রলীগকে পুনর্বাসনের অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে।
সর্বশেষ ২০২১ সালের ১৬ জুন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শাখার ২১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে আতিকুল ইসলামকে আহ্বায়ক এবং শফিকুল ইসলামকে সদস্যসচিব করা হয়। ৫ আগস্টের পর ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পুনর্বাসনের অভিযোগ ওঠে সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম এবং যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম তুষারের বিরুদ্ধে।
গত ৪ জুলাই বাকৃবি পরিবার গ্রুপে আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব শফিকুল ইসলামের ভাইয়ের ছবি পোস্ট করে লেখা হয়—‘আওয়ামী পরিবার থেকে আগত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম শফিক। রক্তে আওয়ামী লীগ মাংসে বিএনপি পিও শফিক ভাই। ১৫ বছর আওয়ামী লীগে থেকে সুবিধা নেওয়া শফিক ভাই আসছে এখন চাকরি দিতে। আওয়ামী লীগের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান।’
গত ১৪ মে বাকৃবি পরিবার গ্রুপে যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম তুষারকে নিয়ে একটি পোস্ট করা হয়। সেখানে লেখা হয়—‘ছাত্রদলের তুষার কি সংকর জাতের ছাত্রদল নেতা? আসলেই কি সে ছাত্রদল নেতা? নাকি সে শিবির বা ছাত্রলীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতেছে। প্রোগ্রাম করতেছে ছাত্রদলের ব্যানারে অথচ তার দুই পাশে দুই ছাত্রলীগের ক্যাডার, তারপর ওই ছাত্রদলের প্রোগ্রামে দেখি এক শিবির নেতাও আছে। ভালোই কম্বিনেশন মিলাইলো তুষার ভাই। এইভাবে ছাত্রদলের ব্যানারে নিষিদ্ধ সংগঠনের ক্যাডার নিয়ে আর কয়দিন রাজনীতি করবেন ভাই? উত্তর দিয়ে যান।’
আরেকটি পোস্টে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পুনর্বাসনেরও অভিযোগ করা হয় তুষারের বিরুদ্ধে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ময়মনসিংহ গ্রুপে একজন লেখেন—ব্রেকিং নিউজ, ২৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে রফাদফা হলো বাকৃবি সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম শফিকের সদস্যসচিব থেকে আহ্বায়ক হওয়ার চুক্তি।
জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম তুষার বলেন, ‘সামনে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করা হবে। আমি সভাপতি পদে প্রার্থী। তাই আমার প্রতিপক্ষরা নানাভাবে অপপ্রচার করছে।’
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শাখার সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম শফিক বলেন, ‘আমরা পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই বিএনপি এবং দুই ভাই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বিএনপির দুর্দিনে মাঠে থেকে জেল-জুলুম খেটেছি। আমি সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়ায় নানা ষড়যন্ত্র চলছে। বিভিন্ন গ্রুপে যা লেখা হচ্ছে, তার কোনো সত্যতা নেই। ছবি এডিট করে এগুলো করা হচ্ছে।’
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শাখার সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সালাম রাসেল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কমিটি ঘিরে যা হচ্ছে, আসলে তা বলার মতো নয়। একটি পক্ষ ছাত্রলীগের কিছু ছেলেপেলেকে নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি করছে। শোনা যাচ্ছে, তাদের কমিটিতে পদ দেওয়া হবে। মূলত তা যদি হয়, তাহলে তাদের লক্ষ্য ছাত্রদলকে ধ্বংস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে টেন্ডার বাণিজ্য করা। এসব বিষয় নিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গ্রুপে লেখালিখি হচ্ছে, তা দেখে সাবেক ছাত্রনেতা হিসেবে শরীরে রক্তক্ষরণ হয়।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুম বলেন, কমিটি কবে হবে না হবে, তা বলা যাচ্ছে না। যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে, কমিটি দেওয়ার আগে বিচার-বিবেচনা করা হবে।
পটুয়াখালীর বাউফল-ঢাকা মহাসড়কে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের পুকুরে পড়ে গেছে। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে বাউফল উপজেলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে গুরুতর একজনকে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা প্রাথমিক...২৬ মিনিট আগে
কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) মো. আবু তালেব হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। আজ রোববার সকাল সোয়া ছয়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি।৪০ মিনিট আগে
রাজধানীর লালবাগের শহীদনগর এলাকায় গণপিটুনিতে তৌফিকুল ইসলাম ওরফে কিলার বাবু ওরফে টেরা বাবু (২৬) নামে এক যুবক নিহত হয়েছে। তাঁর নামে লালবাগ থানায় মাদক মামলাসহ ৮ থেকে ১০টি মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও বিস্ফোরকসহ গ্রেপ্তার মোস্তাসেরুল আলম অনিন্দ্য (৩৩) এবং তার দুই সহযোগী মো. রবিন (২৮) ও মো. ফয়সালের (৩০) বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে নগরের বোয়ালিয়া থানায় অস্ত্র, বিস্ফোরক ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলাটি করেন উপপরিদর্শক...১ ঘণ্টা আগে