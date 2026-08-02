Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে ৫ কেজি গাঁজাসহ যুবক আটক

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে ৫ কেজি গাঁজাসহ যুবক আটক
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় ৫ কেজি গাঁজাসহ মো. সুমন নামের এক যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় ৫ কেজি গাঁজাসহ মো. সুমন (২৩) নামের এক যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উপজেলার পঞ্চসার ইউনিয়নের আদারিয়াতলা এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক সুমন আদারিয়াতলা এলাকার আব্দুল কাদিরের ছেলে।

মুন্সিগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইশতিয়াক আশফাক বলেন, ‘অভিযানকালে সুমনের কাছ থেকে ৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধ দমনে ডিবি পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

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