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খুলনা

কুয়েট ভিসির সঙ্গে খুকৃবির ভিসির সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
কুয়েট ভিসির সঙ্গে খুকৃবির ভিসির সৌজন্য সাক্ষাৎ
কুয়েট ভিসির সঙ্গে খুকৃবির ভিসির সৌজন্য সাক্ষাৎ। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুকৃবি) উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আসাদুজ্জামান সরকার খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাছুদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

আজ রোববার এই সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। এ সময় দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষভাবে খুকৃবির কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ল্যাবরেটরি সুবিধার উন্নয়নে কুয়েটের কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং এ লক্ষ্যে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়।

আলোচনায় কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের শিক্ষার মানোন্নয়ন, আধুনিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, ল্যাবরেটরি সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভবিষ্যতে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণাভিত্তিক সহযোগিতা আরও জোরদারের বিষয়ে উভয় উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিষয়:

খুলনা বিভাগকুয়েটজেলার খবরকৃষিউপাচার্য
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