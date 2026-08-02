উত্তরখানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষ, এমপি-ডিএনসিসি প্রশাসকের ওপর হামলার অভিযোগ

রাজধানীর উত্তরখানের রাজাবাড়ি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) এলাকায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে যাওয়া ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান ও স্থানীয় সংসদ সদস্য (এমপি) জাহাঙ্গীর হোসেনের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।
আজ রোববার দুপুরে উত্তর সিটির অঞ্চল-৮-এর আওতাধীন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাজাবাড়ি এসটিএস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন গণমাধ্যমে পাঠানো এক জরুরি বার্তায় এ তথ্য জানান।
জরুরি বার্তায় বলা হয়, রাজাবাড়ি এসটিএস এলাকায় দায়িত্ব পালনকালে ডিএনসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ওপর স্থানীয় কিছু ব্যক্তি অতর্কিত হামলা চালান। এতে সেখানে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ও উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যান ডিএনসিসির প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। তাঁর সঙ্গে স্থানীয় সংসদ সদস্য জাহাঙ্গীর হোসেন ও পুলিশের সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপকমিশনারও উপস্থিত ছিলেন।
ডিএনসিসির দাবি, ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর হামলাকারীরা প্রশাসক ও সংসদ সদস্যের ওপরও চড়াও হন। একপর্যায়ে তাঁদের লক্ষ্য করেও হামলা চালানো হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।
এতে কেউ আহত হয়েছেন কি না কিংবা এ ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়েছে কি না—এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি।
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