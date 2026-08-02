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উত্তরখানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষ, এমপি-ডিএনসিসি প্রশাসকের ওপর হামলার অভিযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ১৪
উত্তরখানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষ, এমপি-ডিএনসিসি প্রশাসকের ওপর হামলার অভিযোগ
ডিএনসিসি প্রশাসক ও স্থানীয় সংসদ সদস্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে গেলে তাদের ওপরও হামলার অভিযোগ উঠেছে। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

রাজধানীর উত্তরখানের রাজাবাড়ি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) এলাকায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে যাওয়া ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান ও স্থানীয় সংসদ সদস্য (এমপি) জাহাঙ্গীর হোসেনের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।

আজ রোববার দুপুরে উত্তর সিটির অঞ্চল-৮-এর আওতাধীন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাজাবাড়ি এসটিএস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন গণমাধ্যমে পাঠানো এক জরুরি বার্তায় এ তথ্য জানান।

জরুরি বার্তায় বলা হয়, রাজাবাড়ি এসটিএস এলাকায় দায়িত্ব পালনকালে ডিএনসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ওপর স্থানীয় কিছু ব্যক্তি অতর্কিত হামলা চালান। এতে সেখানে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ডিএনসিসির দাবি, ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর হামলাকারীরা প্রশাসক ও সংসদ সদস্যের ওপরও চড়াও হন। একপর্যায়ে তাঁদের লক্ষ্য করেও হামলা চালানো হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
ডিএনসিসির দাবি, ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর হামলাকারীরা প্রশাসক ও সংসদ সদস্যের ওপরও চড়াও হন। একপর্যায়ে তাঁদের লক্ষ্য করেও হামলা চালানো হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ও উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যান ডিএনসিসির প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। তাঁর সঙ্গে স্থানীয় সংসদ সদস্য জাহাঙ্গীর হোসেন ও পুলিশের সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপকমিশনারও উপস্থিত ছিলেন।

ডিএনসিসির দাবি, ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর হামলাকারীরা প্রশাসক ও সংসদ সদস্যের ওপরও চড়াও হন। একপর্যায়ে তাঁদের লক্ষ্য করেও হামলা চালানো হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।

এতে কেউ আহত হয়েছেন কি না কিংবা এ ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়েছে কি না—এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি।

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