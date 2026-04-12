Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজদিখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী। আজ রোববার উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের ইমামগঞ্জ বাজার সড়কে এ মানববন্ধন হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জাহিদ হাসান ওরফে বাইট্টা রতন, তার ভাতিজা মুরছালিন রহমান ওরফে অরুপসহ তাদের সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। তারা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিরীহ মানুষের ওপর হামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে আসছে বলে অভিযোগ করা হয়।

তাঁরা আরও বলেন, সম্প্রতি পূর্ব ব্রজেরহাটি এলাকায় শেখ মইনের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাই দ্রুত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানান বক্তারা।

বাসাইল ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল বলেন, ‘তাদের অত্যাচারে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমরা চাই তারা যেন এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে এবং দ্রুত তাদের গ্রেপ্তার হোক।’

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী আহমদ বাচ্চু বলেন, ‘এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। সাধারণ মানুষ আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়।’

এ সময় বাসাইল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী আহমদ বাচ্চু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. সিদ্দিক মোল্লা, দ্বীন ইসলাম শিকদার মেরাজ, বাসাইল ইউপির সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ শেখসহ তিন শতাধিক স্থানীয় বাসিন্দা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগসিরাজদিখানসন্ত্রাসীজেলার খবরমানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

সম্পর্কিত

বরিশালে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, বিকল্প ব্যবস্থা না করায় ক্ষুব্ধ ভুক্তভোগীরা

ওয়াসার সাবেক এমডি সালামকে দুদকের জিজ্ঞাসাবাদ

সরকারের নিস্পৃহতায় সহিংসতা বাড়ছে: গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ওপর হামলা, যুবক রিমান্ডে

