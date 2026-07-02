Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

শ্রীনগরে রেললাইনের পাশ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
শ্রীনগরে রেললাইনের পাশ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।

আজ বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার হরপাড়া এলাকার আল মদিনা জামে মসজিদের পাশের রেললাইনের কাছ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় লোকজন রেললাইনের পাশে এক নারীকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং মরদেহ উদ্ধার করেন।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, রাত ৯টা ২৫ মিনিটে তারা সংবাদ পান। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে রেললাইনের পাশে এক নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

তিনি আরও জানান, মরদেহ উদ্ধারের পর পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত নারীর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার কারণ জানতে অনুসন্ধান চলছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগশ্রীনগরমরদেহজেলার খবর
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