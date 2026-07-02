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রাজধানীতে বুলডোজারচাপায় প্রাণ গেল অজ্ঞাতনামা নারীর

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০২ জুলাই ২০২৬, ২২: ৪০
রাজধানীতে বুলডোজারচাপায় প্রাণ গেল অজ্ঞাতনামা নারীর
ফাইল ছবি

রাজধানীর লালবাগ বেড়িবাঁধ বুলডোজার গাড়ির চাপায় আনুমানিক ষাটোর্ধ্ব বছর বয়সী অজ্ঞাত পরিচয়ের এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে লালবাগ বেড়িবাঁধ ঘোড়াপট্টি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

ঘটনাস্থলে ওই নারীর মৃত্যু হলে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

এ বিষয়ে লালবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনিসুর রহমান জানান, সন্ধ্যার দিকে ওই নারী বেড়িবাঁধে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় বুলডোজারের চাপায় ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এসআই আরও জানান, ওই নারী ভিক্ষুক প্রকৃতির ছিলেন। ওই এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি, শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

উদ্ধারঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢামেকমরদেহময়নাতদন্ত
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