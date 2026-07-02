Ajker Patrika
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ভোলা

ভোলায় স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড
প্রতীকী ছবি

ভোলায় স্ত্রীকে হত্যার ৭ বছর পর স্বামীর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) দুপুরে ভোলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক শরীফ এ এম রেজা জাকের এ রায় দেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির নাম মো. মোক্তার হোসেন (৪০)। তিনি ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের ফুল কাচিয়া গ্রামের ডাক্তার বাড়ির মো. মহিজলের ছেলে।

রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পিপি তৈয়বুর রহমান।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, আসামি মো. মোক্তার হোসেনের জমিজমা না থাকায় শ্বশুরবাড়িতে দুই সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। তিনি পেশায় অটোচালক ছিলেন। মোক্তার হোসেন তাঁর স্ত্রীর ছোট বোনকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। এতে স্ত্রী আফজুন বেগমের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হতো। ঘটনার আগের দিন ২০১৯ সালের ৩০ জুন বিকেলেও তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। পরে ওই দিন স্থানীয় চৌকিদারসহ মীমাংসায় বসলে মোক্তার হোসেন তাঁর স্ত্রীকে হত্যার হুমকি দেন। পরে রাত ১১টার দিকে খাবার খেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মধ্যরাতে স্ত্রী আফজুন বেগমকে গলা টিপে হত্যা করে পালিয়ে যান মোক্তার হোসেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পিপি তৈয়বুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ রায়ে বাদীসহ আমরা খুশি। আমরা ন্যায়বিচার পেয়েছি।

মামলায় আসামিপক্ষের আইনজীবী ছিলেন ভোলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট ফরিদুর রহমান। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভোলার জজ আদালতে দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করা হবে।

বিষয়:

ভোলাবরিশাল বিভাগআদালতজেলার খবরমৃত্যুদণ্ড
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