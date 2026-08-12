Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে হত্যা মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে হত্যা মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন
হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত মোহাম্মদ সুমন হোসেন ওরফে সুমন শেখ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে কুলসুম বেগম নামে এক নারীকে হত্যার দায়ে মোহাম্মদ সুমন হোসেন ওরফে সুমন শেখ (৩৫) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার (১২ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে মুন্সিগঞ্জ ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনালের বিচারক শরিফুল আলম ভূঁইয়া এ রায় ঘোষণা করেন।

সাজাপ্রাপ্ত সুমন শেখ শ্রীনগর উপজেলার হাসাড়গাঁও গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে।

মামলার এজাহার ও আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পূর্ব হাসাড়গাঁও গ্রামের পশ্চিম চকে একটি পতিত জমিতে মানুষের হাড়গোড়, মাথার খুলি, স্যান্ডেল, মাথার ক্লিপ ও ছেঁড়া কাপড় পাওয়া যায়। পরে স্বজনেরা হাড়গোড় কুলসুম বেগমের বলে শনাক্ত করেন। এর আগে ওই বছরের ১৭ জানুয়ারি থেকে কুলসুম বেগম নিখোঁজ ছিলেন। এ ঘটনায় কুলসুম বেগমের ছেলে কামরুল ইসলাম অয়ন বাদী হয়ে শ্রীনগর থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে মুন্সিগঞ্জের পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) আসামি সুমন শেখকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করে।

মামলার বিচার চলাকালে ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও উপস্থাপিত প্রমাণ পর্যালোচনা করে আদালত সুমন শেখকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া বলেন, আদালত আসামি সুমন শেখকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। এ রায়ে রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট।

বিষয়:

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