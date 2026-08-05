Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে পদ্মা নদী থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে পদ্মা নদী থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় পদ্মা নদী থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ।

আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার কনকসার-সংলগ্ন পদ্মা নদীর খেয়াঘাট এলাকায় মরদেহটি ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে মাওয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করেন।

পুলিশ জানায়, নিহত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। তবে এখনো তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মাওয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, মরদেহ উদ্ধারের পর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

জাহাঙ্গীর হোসেন আরও জানান, এ ঘটনায় লৌহজং থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

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