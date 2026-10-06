সিরাজদিখানে নিখোঁজের পরদিন ডোবা থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে নিখোঁজের এক দিন পর শামসুন্নাহার (৫৫) নামে এক নারীর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন রাস্তাসংলগ্ন একটি ডোবা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত শামসুন্নাহার উপজেলার খিল্লাপাড়া গ্রামের লিয়াকত খানের স্ত্রী।
নিহত ব্যক্তির স্বজন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার (৫ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে শামসুন্নাহার নিজ বাড়ি থেকে সিরাজদিখান বাজারের উদ্দেশে বের হন। এর পর থেকে তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনটিও বন্ধ পাওয়া গেলে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।
মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় পথচারীরা রাস্তার পাশের একটি ডোবায় এক নারীর মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশ ও স্বজনদের খবর দেন। পরে সিরাজদিখান থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলাউদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। পরে স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শামসুন্নাহার উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, অসাবধানতাবশত পানিতে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যেতে পারেন।
ওসি আরও বলেন, এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ বা দাবি না থাকায় মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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