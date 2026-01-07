Ajker Patrika

মুন্সিগঞ্জে পরিত্যক্ত অবস্থায় পিস্তল-গুলি-মাদক উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
শ্রীনগরে উদ্ধার পিস্তল, গুলি ও মাদকদ্রব্য। ছবি: সংগৃহীত
শ্রীনগরে উদ্ধার পিস্তল, গুলি ও মাদকদ্রব্য। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পিস্তল, গুলি ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। এর মধ্যে রয়েছে ১টি বিদেশি পিস্তল, ১টি ম্যাগাজিন, ১টি গুলি, ৩ বোতল ফেনসিডিল ও ৭টি ইয়াবা। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে জেলার শ্রীনগর উপজেলার রাঢ়ীখাল ইউনিয়নের বালাশুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

আজ বুধবার বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন র‌্যাব-১০-এর মিডিয়া সেলের সহকারী পরিচালক তাপস কর্মকার। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাত দেড়টার দিকে র‌্যাব-১০-এর শ্রীনগর ক্যাম্পের একটি টিম বালাশুর গ্রামের ফ্যান ফ্যাক্টরির পার্শ্ববর্তী পরিত্যক্ত জমি থেকে পিস্তল, গুলি, ফেনসিডিল ও ইয়াবা উদ্ধার করে। উদ্ধার অস্ত্র-গুলি ও মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

