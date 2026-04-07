Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

বেশি দামে অকটেন বিক্রি: ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা জরিমানা

টঙ্গিবাড়ী (মুন্সিগঞ্জ) প্রতিনিধি
বেশি দামে অকটেন বিক্রি: ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা জরিমানা
বেশি দামে অকটেন বিক্রি করায় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ২০ লিটার তেল জব্দ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে বেশি দামে অকটেন বিক্রির অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার (৬ এপ্রিল) রাত ১০টার দিকে উপজেলার রংমেহার এলাকায় বিক্রমপুর-টঙ্গিবাড়ী কলেজের সামনে এ অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ওয়াজেদ ওয়াসিফ।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, বাজারে অকটেনের সরকার নির্ধারিত দাম লিটারপ্রতি ১২০ টাকা হলেও, সোহেল নামে ওই ব্যবসায়ী প্রতি লিটার অকটেন ২৫০ টাকা দরে বিক্রি করছিলেন। এ অপরাধে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে তাঁকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি দোকানে থাকা ২০ লিটার তেল জব্দ করে সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ওয়াজেদ ওয়াসিফ বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ জ্বালানি তেল বেশি দামে বিক্রির বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। বাজারে স্বাভাবিক মূল্য নিশ্চিত করতে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

স্থানীয়রা এ ধরনের অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এতে বাজারে নৈরাজ্য কমবে এবং সাধারণ ভোক্তারা উপকৃত হবেন।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগটঙ্গিবাড়ীজরিমানাজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

সরকারের প্রথম একনেক সভায় ৪৮৩.৪৩ কোটি টাকার পাঁচ প্রকল্প অনুমোদন

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

দেশের শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ্যে, তালিকায় আছে যারা

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

সম্পর্কিত

বেশি দামে অকটেন বিক্রি: ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা জরিমানা

বেশি দামে অকটেন বিক্রি: ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা জরিমানা

অবশেষে ভরাট হলো বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ

অবশেষে ভরাট হলো বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ

কিশোরীকে ৫ ঘণ্টা আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা

কিশোরীকে ৫ ঘণ্টা আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা

সিলেটে ২৬৩ ছিনতাইকারী চিহ্নিত, বিশেষ অভিযানে ৪৪ জন গ্রেপ্তার

সিলেটে ২৬৩ ছিনতাইকারী চিহ্নিত, বিশেষ অভিযানে ৪৪ জন গ্রেপ্তার