বেশি দামে অকটেন বিক্রি: ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা জরিমানা

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে বেশি দামে অকটেন বিক্রির অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার (৬ এপ্রিল) রাত ১০টার দিকে উপজেলার রংমেহার এলাকায় বিক্রমপুর-টঙ্গিবাড়ী কলেজের সামনে এ অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ওয়াজেদ ওয়াসিফ।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, বাজারে অকটেনের সরকার নির্ধারিত দাম লিটারপ্রতি ১২০ টাকা হলেও, সোহেল নামে ওই ব্যবসায়ী প্রতি লিটার অকটেন ২৫০ টাকা দরে বিক্রি করছিলেন। এ অপরাধে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে তাঁকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি দোকানে থাকা ২০ লিটার তেল জব্দ করে সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ওয়াজেদ ওয়াসিফ বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ জ্বালানি তেল বেশি দামে বিক্রির বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। বাজারে স্বাভাবিক মূল্য নিশ্চিত করতে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
স্থানীয়রা এ ধরনের অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এতে বাজারে নৈরাজ্য কমবে এবং সাধারণ ভোক্তারা উপকৃত হবেন।
