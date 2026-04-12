Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়েতে অজ্ঞাত গাড়ির পেছনে বাসের ধাক্কা, নিহত ১

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
লাশ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে অজ্ঞাত একটি গাড়ির পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় একজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের মাওয়ামুখী লেনের দোগাছী এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তি হলেন মাসুদ (৩০)। তিনি বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার শাহজাহান মাতব্বরের ছেলে। আহত ব্যক্তিরা হলেন মো. কাওছার আহাম্মেদ (৩৩), আরাফাত (১৮), মেহেদি (২০), সুমাইয়া (৩০) ও মারুফা (১২)। তারা বরগুনা, পটুয়াখালী ও ঝালকাঠি জেলার বাসিন্দা।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, বরিশালগামী স্বপ্নতরী পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস দ্রুতগতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অজ্ঞাত একটি গাড়ির পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই এক যাত্রী নিহত হন এবং আরও অন্তত পাঁচজন আহত হন।

খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়। মরদেহ হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার ওসি এ টি এম মাহমুদুল হক বলেন, রাতে দুর্ঘটনা হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে কোন গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগমাওয়া এক্সপ্রেসওয়েশ্রীনগরনিহত
কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

খলিলুর রহমান-জয়শঙ্কর বৈঠক: শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে আলোচনা

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শাহবাজের পৃথক বৈঠক

অধ্যাদেশ ও সংস্কার: অবস্থান বদল সরকারের

‘স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, তার বাবাকে খবর দাও’

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

আস্তানায় ঢুকে ‘পীরকে’ হত্যা: পুলিশের সামনেই হত্যাকাণ্ড, আটক নেই

আস্তানায় ঢুকে ‘পীরকে’ হত্যা: পুলিশের সামনেই হত্যাকাণ্ড, আটক নেই

হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি গঠন

হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি গঠন

চাকু হামলা বেড়েছে, ৪০ দিনে নিহত ৮

চাকু হামলা বেড়েছে, ৪০ দিনে নিহত ৮