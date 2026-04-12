মুন্সিগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়েতে অজ্ঞাত গাড়ির পেছনে বাসের ধাক্কা, নিহত ১

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে অজ্ঞাত একটি গাড়ির পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় একজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের মাওয়ামুখী লেনের দোগাছী এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তি হলেন মাসুদ (৩০)। তিনি বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার শাহজাহান মাতব্বরের ছেলে। আহত ব্যক্তিরা হলেন মো. কাওছার আহাম্মেদ (৩৩), আরাফাত (১৮), মেহেদি (২০), সুমাইয়া (৩০) ও মারুফা (১২)। তারা বরগুনা, পটুয়াখালী ও ঝালকাঠি জেলার বাসিন্দা।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, বরিশালগামী স্বপ্নতরী পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস দ্রুতগতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অজ্ঞাত একটি গাড়ির পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই এক যাত্রী নিহত হন এবং আরও অন্তত পাঁচজন আহত হন।
খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়। মরদেহ হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার ওসি এ টি এম মাহমুদুল হক বলেন, রাতে দুর্ঘটনা হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে কোন গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে এক ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং ‘পীরকে’ পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার ঘটনার পর পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। গত শনিবার দুপুরে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দারোগার মোড় এলাকায় ‘শামীম বাবার দরবার শরিফ’ নামে পরিচিত স্থাপনাটিতে এ হামলার ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের ২০২৬ সালের কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন এই কমিটিতে দৈনিক দিনকাল ও বাংলাভিশন টিভির প্রতিনিধি মোহাম্মদ নাহিজকে সভাপতি ও দৈনিক নয়া দিগন্তের প্রতিনিধি ও দৈনিক আজকের হবিগঞ্জ সংবাদপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এম এ মজিদকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।৩০ মিনিট আগে
বগুড়ায় সাম্প্রতিক সময়ে ধারালো অস্ত্র, বিশেষ করে চাকু দিয়ে হামলা ও খুনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গেছে। শুধু শহরেই নয়, গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে তুচ্ছ ঘটনায় ছুরিকাঘাতের ঘটনা।৮ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর জলাবদ্ধতা নিরসন ও খাল ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার দুটি বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। জিয়া সরণি খাল পুনরুদ্ধারে ৩০০ কোটি এবং শ্যামপুর খাল উন্নয়নে ৯০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের...১০ ঘণ্টা আগে