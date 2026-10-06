Ajker Patrika
En
মুন্সীগঞ্জ

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একই স্থানে পরপর দুই দুর্ঘটনা, নিহত ১

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একই স্থানে পরপর দুই দুর্ঘটনা, নিহত ১
গতকাল দিবাগত গভীর রাতে শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর ভূইচিত্র এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেনে একই স্থানে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পরপর দুটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত ও এক বাসযাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন।

সোমবার (৫ অক্টোবর) গভীর রাতে শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর ভূইচিত্র এলাকায় দুর্ঘটনা দুটি ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম মো. আসলাম হোসেন (৪০)। তিনি ঢাকার শাহবাগ এলাকার বাসিন্দা। আহত হয়েছেন পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা মো. নজরুল ইসলাম (৪৭)।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত ৩টা ২৫ মিনিটের দিকে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেনে একটি মোটরসাইকেলকে পেছন থেকে অজ্ঞাত একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী আসলাম হোসেন ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

এর কিছুক্ষণ পর একই দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী লিটন ট্রাভেলসের চালক দুর্ঘটনাটি দেখে গতি কমিয়ে ব্রেক করেন। এ সময় পেছন থেকে দ্রুতগতিতে আসা আব্দুল্লাহ পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লিটন ট্রাভেলসকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে লিটন ট্রাভেলসের যাত্রী নজরুল ইসলাম গুরুতর আহত হন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার স্টেশনের দুটি উদ্ধারকারী ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নিহত মোটরসাইকেল আরোহীর মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। আহত বাসযাত্রীকে উদ্ধার করে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগমাওয়া এক্সপ্রেসওয়েশ্রীনগরসড়ক দুর্ঘটনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত