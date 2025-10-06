নোংরা পরিবেশে আইসক্রিম তৈরি করায় জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আইসক্রিম তৈরি করায় সরলতা আইসক্রিম ফ্যাক্টরিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) বেলা দেড়টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত উপজেলার ঘোলতলি এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
আসিফ আল আজাদ বলেন, প্রতিষ্ঠানটি নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আইসক্রিম উৎপাদন করছিল। এই অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার মো. শাকিলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অভিযানে সহযোগিতা করেন লৌহজং উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. নাজমুল হোসেন এবং লৌহজং থানা-পুলিশের একটি দল।
