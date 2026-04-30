নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি না করায় মুন্সিগঞ্জে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রি এবং মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে দুই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে মোট ছয় হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত সদর উপজেলার পুরাতন কাচারি ও উত্তর ইসলামপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
অভিযানকালে পুরাতন কাচারি এলাকার পলাশ স্টোরে দেখা যায়, দুই লিটারের সয়াবিন তেলের বোতলে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য (এমআরপি) ৩৯০ টাকা লেখা থাকলেও তা ৪১০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। বোতলের গায়ে উল্লিখিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে তেল বিক্রি করায় দোকানের মালিক মো. পলাশকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ ছাড়া উত্তর ইসলামপুর এলাকার মা-বাবার দোয়া স্টোরে পণ্য সামগ্রীর কোনো মূল্যতালিকা প্রদর্শন করা হয়নি। এ অপরাধে দোকানের মালিক মো. সাজ্জাদ হোসেনকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. জামাল উদ্দিন মোল্লা এবং মুন্সিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন আনসারের একটি টিম।
সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ জানান, জনস্বার্থে এবং বাজার স্থিতিশীল রাখতে জেলা প্রশাসনের নির্দেশনায় এ ধরনের তদারকি অভিযান অব্যাহত থাকবে।
