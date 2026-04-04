Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে শ্বশুরবাড়িতে আত্মহত্যার চেষ্টা, ফায়ার সার্ভিসের তৎপরতায় উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আজ ভোরের দিকে লৌহজংয়ের আনোয়ার চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয়ের পাশের গাছ থেকে জলিল ব্যাপারীকে উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক কলহের জেরে জলিল ব্যাপারী (৪০) নামে এক ব্যক্তি শ্বশুরবাড়িতে গাছে উঠে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাঁকে জীবিত উদ্ধার করেছেন। আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) ভোর সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার উত্তর মেদিনীমণ্ডল এলাকায় আনোয়ার চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয়ের পাশ থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শ্বশুরবাড়িতে অবস্থানকালে স্ত্রীর সঙ্গে কলহে জড়িয়ে পড়েন জলিল ব্যাপারী। একপর্যায়ে তিনি আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে গলায় রশি বেঁধে গাছের ডালের সঙ্গে সেটি আটকে গাছে উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। স্থানীয়রা তাঁকে নামানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

পরে শ্বশুরবাড়ির লোকজন জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করলে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, প্রথমে তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করা হয়। পরে কৌশলে তাঁর মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে গাছে উঠে গলায় বাঁধা রশি খুলে ফেলা হয় এবং নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনা হয়। পরে তাঁকে পদ্মা সেতু উত্তর থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মো. সফিকুল ইসলাম বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের দ্রুত ও দক্ষ পদক্ষেপের কারণে একটি প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া জলিল ব্যাপারী উপজেলার কুমারভোগ বড় প্রজেক্ট এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় একজন জেলে বলে জানা গেছে।

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

মার্কিন বাহিনীর নতুন মাথাব্যথা ইরানের ‘অদৃশ্য কমান্ডো’

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

সড়ক-ফুটপাত দখল: উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

সড়ক-ফুটপাত দখল: উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক