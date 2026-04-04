স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে শ্বশুরবাড়িতে আত্মহত্যার চেষ্টা, ফায়ার সার্ভিসের তৎপরতায় উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক কলহের জেরে জলিল ব্যাপারী (৪০) নামে এক ব্যক্তি শ্বশুরবাড়িতে গাছে উঠে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাঁকে জীবিত উদ্ধার করেছেন। আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) ভোর সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার উত্তর মেদিনীমণ্ডল এলাকায় আনোয়ার চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয়ের পাশ থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শ্বশুরবাড়িতে অবস্থানকালে স্ত্রীর সঙ্গে কলহে জড়িয়ে পড়েন জলিল ব্যাপারী। একপর্যায়ে তিনি আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে গলায় রশি বেঁধে গাছের ডালের সঙ্গে সেটি আটকে গাছে উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। স্থানীয়রা তাঁকে নামানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।
পরে শ্বশুরবাড়ির লোকজন জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করলে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, প্রথমে তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করা হয়। পরে কৌশলে তাঁর মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে গাছে উঠে গলায় বাঁধা রশি খুলে ফেলা হয় এবং নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনা হয়। পরে তাঁকে পদ্মা সেতু উত্তর থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মো. সফিকুল ইসলাম বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের দ্রুত ও দক্ষ পদক্ষেপের কারণে একটি প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।
উদ্ধার হওয়া জলিল ব্যাপারী উপজেলার কুমারভোগ বড় প্রজেক্ট এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় একজন জেলে বলে জানা গেছে।
