মুন্সিগঞ্জে যুবদলের আনন্দ মিছিল শেষে হাতাহাতি, আহত কয়েকজন

মুন্সিগঞ্জ শহরে কেন্দ্রীয় যুবদলের নবগঠিত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে আয়োজিত আনন্দ মিছিল শেষে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার বিকেলে শহরের থানারপুল এলাকায় কিলঘুষিতে বেশ কয়েকজন সামান্য আহত হন। মোবাইল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেছে যুবদল।
যুবদলের নেতাকর্মীরা জানান, জেলা যুবদলের বিভিন্ন ইউনিট কেন্দ্রীয় যুবদলের নবগঠিত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে শহরে আনন্দ মিছিলের আয়োজন করে। বিকেল ৪টার দিকে শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন স্থান থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল এসে শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় জড়ো হয়।
পরে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সেখান থেকে আনন্দ মিছিল বের হয়। মিছিলটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহরের থানারপুল এলাকার জেলা বিএনপির কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।
মিছিল শেষ হওয়ার পর নেতাকর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে যান। এর আগেই কিলঘুষিতে বেশ কয়েকজন আহত হন।
জেলা যুবদলের সদস্যসচিব মোজাম্মেল হোসেন মুন্না বলেন, “যুবদলের আনন্দ মিছিল শেষ হওয়ার পর মোবাইল চুরিকে কেন্দ্র করে হট্টগোল হয়েছে। দলের সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে তা নিয়ন্ত্রণে আসে। এটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।”
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