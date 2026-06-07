চট্টগ্রামে ফুটপাত থেকে দেড় শতাধিক ভাসমান দোকান উচ্ছেদ

চট্টগ্রাম নগরে সড়ক ও ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা দেড় শতাধিক অবৈধ ভাসমান দোকান উচ্ছেদ করেছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক)।
আজ রোববার (৭ জুন) বিকেলে চসিকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যার নেতৃত্বে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় ।
অভিযানের বিষয়ে চসিক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আন্দরকিল্লা মোড় থেকে সিরাজউদ্দৌল্লা রোডের সাব-এরিয়া হয়ে দেওয়ান বাজার পর্যন্ত দীর্ঘ এলাকায় ফুটপাত ও সড়ক দখল করে অবৈধভাবে এসব দোকান বসিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছিল। এসব দোকান উচ্ছেদের মাধ্যমে পথচারীদের চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
এ ছাড়া ফুটপাত ও সড়ক দখল করে দোকানের মালামাল এবং নির্মাণসামগ্রী রেখে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা ও জরিমানা করা হয়েছে।
ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়ে দুই বিএনপি নেতার মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে। এ সময় ভাঙচুর হয়েছে একটি ফুলের টব। এতে আহত হন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের অফিস সহকারী জনি (৩০)। এ ঘটনায় জেলা প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।১১ মিনিট আগে
দীপু মনি, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির, মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহীদুল হক, পুলিশের সাবেক উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মোল্যা নজরুল ইসলাম, সাংবাদিক মোজাম্মেল হক বাবু ও ফারজানা রুপাকে...২৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সচালক-মালিকদের সঙ্গে এনসিপি নেতা-কর্মীদের হাতাহাতি হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া নৈরাজ্য নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে এনসিপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের এই হাতাহাতি হয়। ঘটনার সময় দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জ শহরে কেন্দ্রীয় যুবদলের নবগঠিত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে আয়োজিত আনন্দ মিছিল শেষে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। রোববার বিকেলে থানারপুল এলাকায় এ ঘটনায় কিলঘুষিতে কয়েকজন সামান্য আহত হন। মোবাইল চুরিকে কেন্দ্র করে হট্টগোলের দাবি করেছেন জেলা যুবদলের সদস্যসচিব।১ ঘণ্টা আগে