Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ফুটপাত থেকে দেড় শতাধিক ভাসমান দোকান উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ফুটপাত থেকে দেড় শতাধিক ভাসমান দোকান উচ্ছেদ
চট্টগ্রামে ভাসমান দোকান উচ্ছেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম নগরে সড়ক ও ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা দেড় শতাধিক অবৈধ ভাসমান দোকান উচ্ছেদ করেছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক)।

আজ রোববার (৭ জুন) বিকেলে চসিকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যার নেতৃত্বে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় ।

অভিযানের বিষয়ে চসিক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আন্দরকিল্লা মোড় থেকে সিরাজউদ্দৌল্লা রোডের সাব-এরিয়া হয়ে দেওয়ান বাজার পর্যন্ত দীর্ঘ এলাকায় ফুটপাত ও সড়ক দখল করে অবৈধভাবে এসব দোকান বসিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছিল। এসব দোকান উচ্ছেদের মাধ্যমে পথচারীদের চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

এ ছাড়া ফুটপাত ও সড়ক দখল করে দোকানের মালামাল এবং নির্মাণসামগ্রী রেখে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা ও জরিমানা করা হয়েছে।

বিষয়:

সিটি করপোরেশনচসিকচট্টগ্রাম বিভাগফুটপাতজেলার খবর
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