সিরাজদিখানে খালে গোসল করতে নেমে নারী নিখোঁজ

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে খালের পানিতে গোসল করতে নেমে হাবিবার রহমান বাবলী (৪৮) নামে ঢাকা ঢাকা থেকে আসা এক নারী নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধারে সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিস ও ডুবুরি দল সমন্বিত উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে।
আজ রোববার বেলা ২টার দিকে উপজেলার মালখানগর ইউনিয়নের ফেগুনাসার গ্রামসংলগ্ন তালতলা ডহুরি খালের খেয়াঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।
নিখোঁজ হাবিবার রহমান বাবলী ঢাকার রায়েরবাগের বাসিন্দা সৈয়দ বাবুর মেয়ে।
স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে হাবিবার রহমান বাবলী ও তাঁর দুই বান্ধবী উপজেলার ফেগুনাসার গ্রামের তপন ভূঁইয়ার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। বেলা ২টার দিকে তিন বান্ধবী মিলে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তালতলা ডহুরি খালে গোসল করতে নামেন। সাঁতার না জানা এবং খালে তীব্র স্রোত থাকায় অসাবধানতাবশত বাবলী পানিতে তলিয়ে যান। এ সময় অপর দুই বান্ধবী সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও বাবলী নিখোঁজ হন।
সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিসের একটি দল। পরে ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস থেকে ডুবুরি দল এসে উদ্ধার কাজে অংশ নেয়।
মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, বেলা ২টা ৩৪ মিনিটে খবর পাওয়ার পরপরই সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার কাজ শুরু করে। খালের পানিতে অতিরিক্ত স্রোত থাকায় উদ্ধার অভিযান কিছুটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে নিখোঁজ নারীকে উদ্ধারে ডুবুরি দলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।
বাঙলা কলেজ সাংবাদিক সমিতির (বাকসাস) ২০২৬–২৭ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সময়ের কণ্ঠস্বরের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার এসএম মঈন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক আনন্দবাজারের রিপোর্টার জিসান আহমেদ কাব্য।৫ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর কালুখালীতে কৃষক নজরুল ইসলাম খানকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন নিহতের পরিবারের সদস্য ও রক্তদাতা সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকেরা। হত্যাকাণ্ডের নয় দিন পরও সব আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ার অভিযোগ করেন তাঁরা।১৫ মিনিট আগে
বাগেরহাটের পুলিশ সুপার মো. জামিরুল ইসলাম বলেন, এসআই দ্বীপ মণ্ডলকে থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।১৭ মিনিট আগে
দিনভর রিকশা চালিয়ে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন মো. ফয়েজ আহাম্মদ। কিন্তু বাড়ি ফেরা হয়নি তাঁর। মাদকসেবীর অপবাদ দিয়ে একদল লোক তাঁকে ঘিরে ধরে। লাঠি ও রড দিয়ে চলে বেধড়ক পিটুনি। একপর্যায়ে রক্তাক্ত ফয়েজকে রাস্তার পাশে ফেলে রেখে চলে যায় হামলাকারীরা। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলেও শেষ রক্ষা হয়নি।২১ মিনিট আগে