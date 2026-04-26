Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

৩ দিনের মধ্যে বিস্ফোরিত হতে পারে ইরানের তেল অবকাঠামো: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
৩ দিনের মধ্যে বিস্ফোরিত হতে পারে ইরানের তেল অবকাঠামো: ট্রাম্প
ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধের কারণে ইরানের তেল অবকাঠামো আগামী তিন দিনের মধ্যেই মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। রোববার (২৬ এপ্রিল) ফক্স নিউজে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, অবরোধের কারণে ইরান তার তেল জাহাজে তুলতে পারছে না, ফলে পাইপলাইনে জমে থাকা তেলের চাপ থেকে যে কোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

ট্রাম্পের ভাষায়, তেলের প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে পাইপলাইনের ভেতরে ও মাটির নিচে যান্ত্রিক চাপ তৈরি হয়, যা শেষ পর্যন্ত বিস্ফোরণের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তিনি আরও দাবি করেন, এমন ঘটনা ঘটলে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এদিকে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, সংরক্ষণ সক্ষমতা দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় ইরানকে শিগগিরই তেলক্ষেত্র বন্ধ করতে হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধের কারণে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেশটি বাধ্য হয়ে স্থলভাগের ট্যাংকে তেল জমা করছে, কিন্তু এসব ট্যাংকের ধারণক্ষমতা সীমিত।

বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান ‘ক্রিটিক্যাল থ্রেটস প্রজেক্ট’ এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক ‘এনার্জি অ্যাসপেক্ট’ জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ইরানের তেল সংরক্ষণের জায়গা পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। একবার ট্যাংক পূর্ণ হয়ে গেলে উৎপাদন বন্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না, যা দীর্ঘ মেয়াদে তেলক্ষেত্রের ক্ষতি করতে পারে।

হঠাৎ উৎপাদন বন্ধ হলে জ্বালানি মজুত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পুনরায় উৎপাদন শুরু করলেও আগের মাত্রায় পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। এতে ইরানের অর্থনীতি বড় ধাক্কা খেতে পারে, পাশাপাশি বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারেও মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাময়িক সমাধান হিসেবে ইরান সমুদ্রবন্দরে তেলবাহী জাহাজ ব্যবহার করে ভাসমান সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। তবে এটি স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা, যা দীর্ঘ মেয়াদে সংকট কাটাতে যথেষ্ট নয়।

বিষয়:

প্রেসিডেন্টডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রতেলমার্কিন প্রেসিডেন্টবিস্ফোরণইরান-ইসরায়েল সংঘাতইরান যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাবি ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার, শিক্ষক ও বন্ধু পুলিশ হেফাজতে

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

গুরুকে হত্যার পরিকল্পনা ফাঁস, শিষ্য রকি প্রকাশ্যে খুন: বগুড়ায় সন্ত্রাসী চক্রের দ্বন্দ্ব ভয়ংকর

ট্রাম্পের অনুষ্ঠানে গুলি: আটক যুবক সম্পর্কে যা জানা গেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

‘স্বামী আমাকে না রাখলেও সমস্যা নেই, সন্তানকে ফেলব না’

‘স্বামী আমাকে না রাখলেও সমস্যা নেই, সন্তানকে ফেলব না’

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সম্পর্কিত

৩ দিনের মধ্যে বিস্ফোরিত হতে পারে ইরানের তেল অবকাঠামো: ট্রাম্প

৩ দিনের মধ্যে বিস্ফোরিত হতে পারে ইরানের তেল অবকাঠামো: ট্রাম্প

২০০৯ সালের পর জন্মগ্রহণকারীদের ধূমপান নিষিদ্ধ করে আইন পাসের পথে যুক্তরাজ্য

২০০৯ সালের পর জন্মগ্রহণকারীদের ধূমপান নিষিদ্ধ করে আইন পাসের পথে যুক্তরাজ্য

চলন্ত বাসে জ্ঞান হারালেন চালক—স্কুলের শিশুরাই বাস থামিয়ে দিল জরুরি কল

চলন্ত বাসে জ্ঞান হারালেন চালক—স্কুলের শিশুরাই বাস থামিয়ে দিল জরুরি কল

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া